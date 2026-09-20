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Български ученици със световни победи в автомоделните спортове

Цанка Николова от Цанка Николова
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Ученици от столичното 18 СУ са сред най-добрите в страната в сферата на автомоделните спортове. И забележете – имат спечелени четири национални титли в клас „Хибрид“ и няколко пъти се качват на почетната стълбичка на световни състезания. Училището има три отбора по автомоделни спортове – на големите ученици, на техните наследници и изцяло женски отбор.

Победата на национални състезания за тях не е достатъчна. Затова гледат далеч по-мащабно.

Ралица Мирчева, ученичка в 12. клас в 18 СУ „Уилям Гладстон“: "На първото състезание може би не спечелихме никаква титла, но на следващото състезание с това, което научихме от предишното, станахме вицешампиони, така че за мен наистина най-важното е, както се казва, издръжливост и да не се отказваме."

Учениците се състезават с автомодели с размер 1 към 10, които вървят на водородни клетки. И вече жънат големи успехи.

Ралица Мирчева, ученичка в 12. клас в 18 СУ „Уилям Гладстон“: "В тези състезания най-много се печели с иновация, тъй като всеки може да кара колата, която ни е предоставена, но идеята е ние да си направим промени, които могат да ни заведат до първото място."

Иво Парушев, ученик в 9. клас в 18 СУ „Уилям Гладстон“: "Може би най-трудното в създаването на такъв тип модел е самият мотор, който задвижва модела, защото е по-сложно конструиран от елементи, електроника и т.н. Да участвам в този тип състезания е отговорност, предизвикателство най-вече и аз съм един от механиците, които поддържат колата."

Емил Карамфилов, треньор на отбора по автомоделни спортове в 18 СУ „Уилям Гладстон“: "Автомобилът трябва да е много добре подготвен за издръжливост за това състезание. Най-важното е отборният дух. Когато печелим, когато губим, винаги трябва да са заедно и да си помагат."

Ралица Кирилова, директор на 18 СУ „Уилям Гладстон“: "Освен че те конструират бъдещето, всъщност за мен е много важно, че те култивират едно спортсменство, една почтеност помежду си и един отборен дух."

Трудностите не ги отказват. Напротив – мотивират ги да надскачат възможностите си. Както момчетата, така и момичетата механици.

Дея Тодорова, ученичка в 10. клас в 18 СУ „Уилям Гладстон“: "Не смятам, че зависи от пол. Наистина зависи от това колко желаеш да го постигнеш това нещо."

#автомоделни спортове #София #18 СУ #български ученици #успех

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