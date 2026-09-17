На празника на столицата историята оживя пред очите на учениците

Златна каляска, царски тронове и ретро трамвай - това избраха да разкажат учители на своите ученици за Деня на София.

Виолета Милкова, учител по БЕЛ и класен ръководител на 5 клас: "Решихме да посетим Музея за историята на София.Понеже тематично е свързан с днешния ден и затова реших да наблегна на патриотичното възпитание на учениците и всъщност да обогатя тяхната обща култура и да се почувстват като граждани на София."

След музея учениците продължиха към Антична Сердика, където се докоснаха до миналото с дигитална игра и изработваха праисторически къщи от глина.

Карина Симеонова, главен уредник на Античен комплекс "Сердика": "Опитваме се да включваме децата в разказите за историята, да им показваме, че всъщност тя не е скучна, а е нещо, което е вълнуващо. Имало е деца хилядолетия преди нас, те също са играли, те също са имали интересен живот и се опитваме съвременните деца да ги въвлечем в това."

Приложението "MiMU" е игра, която децата могат да играят на територията на нашите обекти, като за целта трябва да разполагат с мобилно устройство. Идеята на играта е да изпълняват различни предизвикателства, свързани с отговаряне на въпроси и намиране на обекти и всичко това пак е с фокус история и археология.



А да се съхранява историята на грaда съвсем не е лесна работа.

Венета Ханджийска, директор на РИМ: "Трябва много любов за това и отдаденост, за да може да се съхрани както трябва и тя не е само в съхраняването на предметите, а в съхраняването на паметта, на историите зад тези предмети, за хората, които са ги обитавали, за тяхната съдба."

Но когато историята се превърне в любопитна игра, тя остава не само в музеите или учебниците, а и в спомените на тези, пред които се е открила.