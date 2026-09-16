БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 10:00 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Омбудсманът подкрепя подготвителен езиков клас за децата, които не владеят добре български език

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази
велислава делчева хората често обръщат омбудсмана проблеми свързани тока парното водата
Снимка: БТА
Слушай новината

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията по образование и наука в 52-рото Народно събрание Димитър Здравков, в което предлага ранна и устойчиво финансирана езикова подкрепа за децата, които не владеят достатъчно български език, съобщиха от институцията.

Добрата езикова подготовка преди постъпването в първи клас е важна предпоставка за успешното включване в образователния процес, допълва Делчева.

Създаването на такава възможност трябва да бъде подкрепено и с ясен механизъм за финансиране. Велислава Делчева предлага да бъде предвиден отделен компонент за „езикова подкрепа“ за децата, които не владеят български език в достатъчна степен, в рамките на държавния образователен стандарт за финансиране на институциите. Така училищата ще разполагат с необходимия ресурс за допълнителна работа с тези ученици.

По отношение на предложението за повтаряне на първи клас омбудсманът подчертава, че този подход не решава сам по себе си проблема с езиковите затруднения. Вместо това усилията трябва да бъдат насочени към допълнителна подкрепа в училище, повече индивидуална работа и възможност за допълнителни учебни часове.

Според Делчева това е важно и за предотвратяване на риска детето да се почувства изолирано или стигматизирано и впоследствие да отпадне от образователната система.

Във връзка с предложението за въвеждане на задължителен предмет „Добродетели и религии“ омбудсманът отчита значението на ценностното възпитание и необходимостта училището да насърчава уважението, толерантността и познаването на различията. Наред с това обаче тя обръща внимание на необходимостта да бъдат съобразени различните обществени позиции по темата.

„Конституцията определя светския характер на образованието и гарантира свободата на съвестта и избора на вероизповеданието, поради което смятам, че при наличието на различни и често противоположни обществени позиции, е важно да се намери балансиран подход, който уважава както интереса на гражданите, които желаят подобно обучение, така и правото на онези, които не желаят децата им да участват в него“, подчертава Делчева.

Омбудсманът обръща внимание и на съдържанието на предмета, подготовката на учителите и учебната натовареност на учениците. Според нея при въвеждането на ново задължително обучение е необходимо да има достатъчно яснота какви теми ще се изучават, кой ще ги преподава и дали това няма да бъде за сметка на други учебни предмети или на още по-голяма натовареност на децата.

#въвеждане на подготвителен клас #омбудсман Велислава Делчева #български език

Последвайте ни

ТОП 24

До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
1
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
2
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали при високо качество и безопасност
3
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали...
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
4
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
6
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Образование

Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
За пръв път: 59-о СУ „Васил Левски“ в „Орландовци“ има паралелка 12 клас За пръв път: 59-о СУ „Васил Левски“ в „Орландовци“ има паралелка 12 клас
Чете се за: 03:27 мин.
Ремонтът на покрива на Тревненската школа започва до дни, съобщи министърът на културата Ремонтът на покрива на Тревненската школа започва до дни, съобщи министърът на културата
Чете се за: 03:22 мин.
Премиерът Румен Радев: Да бъдеш учител не е само професия, а свято призвание Премиерът Румен Радев: Да бъдеш учител не е само професия, а свято призвание
Чете се за: 00:45 мин.
Арда Паша след златото в Оксфорд: Щастлив съм да надграждам знанията си и да продължавам напред Арда Паша след златото в Оксфорд: Щастлив съм да надграждам знанията си и да продължавам напред
Чете се за: 02:25 мин.
"Аз вярвам и помагам": Благотворителност вместо цветя за първия учебен ден във Варна "Аз вярвам и помагам": Благотворителност вместо цветя за първия учебен ден във Варна
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството предприема пакет от мерки в подкрепа на най-уязвимите български граждани
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството предприема...
Чете се за: 10:00 мин.
У нас
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с премиера на България Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с премиера на България
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор от Трибунала в Хага Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор от Трибунала в Хага
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Президентът Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа със случая на Ива Михайлова Президентът Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа със случая на Ива Михайлова
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Част от столичния ж.к. "Младост" 1А и детска градина...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ