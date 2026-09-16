Омбудсманът подкрепя подготвителен езиков клас за децата, които не владеят добре български език

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията по образование и наука в 52-рото Народно събрание Димитър Здравков, в което предлага ранна и устойчиво финансирана езикова подкрепа за децата, които не владеят достатъчно български език, съобщиха от институцията.

Добрата езикова подготовка преди постъпването в първи клас е важна предпоставка за успешното включване в образователния процес, допълва Делчева.

Създаването на такава възможност трябва да бъде подкрепено и с ясен механизъм за финансиране. Велислава Делчева предлага да бъде предвиден отделен компонент за „езикова подкрепа“ за децата, които не владеят български език в достатъчна степен, в рамките на държавния образователен стандарт за финансиране на институциите. Така училищата ще разполагат с необходимия ресурс за допълнителна работа с тези ученици.

По отношение на предложението за повтаряне на първи клас омбудсманът подчертава, че този подход не решава сам по себе си проблема с езиковите затруднения. Вместо това усилията трябва да бъдат насочени към допълнителна подкрепа в училище, повече индивидуална работа и възможност за допълнителни учебни часове.

Според Делчева това е важно и за предотвратяване на риска детето да се почувства изолирано или стигматизирано и впоследствие да отпадне от образователната система.

Във връзка с предложението за въвеждане на задължителен предмет „Добродетели и религии“ омбудсманът отчита значението на ценностното възпитание и необходимостта училището да насърчава уважението, толерантността и познаването на различията. Наред с това обаче тя обръща внимание на необходимостта да бъдат съобразени различните обществени позиции по темата.

„Конституцията определя светския характер на образованието и гарантира свободата на съвестта и избора на вероизповеданието, поради което смятам, че при наличието на различни и често противоположни обществени позиции, е важно да се намери балансиран подход, който уважава както интереса на гражданите, които желаят подобно обучение, така и правото на онези, които не желаят децата им да участват в него“, подчертава Делчева.

Омбудсманът обръща внимание и на съдържанието на предмета, подготовката на учителите и учебната натовареност на учениците. Според нея при въвеждането на ново задължително обучение е необходимо да има достатъчно яснота какви теми ще се изучават, кой ще ги преподава и дали това няма да бъде за сметка на други учебни предмети или на още по-голяма натовареност на децата.