Арда Паша след златото в Оксфорд: Щастлив съм да надграждам знанията си и да продължавам напред

8 деца от малки села в Благоевградска област завоюваха първи места на престижно езиково състезание в Оксфорд. Днес, на първия учебен ден шестокласникът Арда Паша надви в конкуренция деца от 60 държави и спечели златен медал, с който днес прекрачи прага на родното училище.

С малко притеснение и амбиция за покоряване на нови върхове и знания започва учебната година за Арда. Златният медалист от Оксфорд вече е шести клас в училището в Долно Дряново.

Арда Паша: „Чувствам се щастлив, защото идва училището и имам много приятели. Да съм жив и здрав, да надграждам своите знания и да продължавам все напред.“

А зад знанията на Арда стоят талант, но и постоянство и труд.

Арда Паша: „Ваканцията ми мина повече в подготовка но имах време и за почивка.“ Йълдъз Паша: „Той е като всяко дете ако го оставиш ще бъде 24 часа на телефона, но трябва така малко по малко да го подготвиш. Шампион не се става за един ден, такъв се става бавно, но трябва да има постоянство и труд, много труд.“

Любознателно и старателно дете. Така описват Арда неговите учители.

Хамиде Киневир, учител: „Не се отказва когато има трудност, а напротив винаги е готов да опита още веднъж. И смятам, че тези качества предпоставят успеха.“ Рахим Арнаудов, учител: „Арда още от първи клас като дойде имаше знания по английски език, имаше влечение към английския. Той не каза, но във всички предмети е старателен, много внимателен, съсредоточен. Старае се и виждам, че продължава така.“

Освен амбиция за още много медали от престижни състезания, Арда мечтае и за влизане в националния отбор по английски език.





