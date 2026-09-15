БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е...
Чете се за: 01:32 мин.
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арда Паша след златото в Оксфорд: Щастлив съм да надграждам знанията си и да продължавам напред

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

8 деца от малки села в Благоевградска област завоюваха първи места на престижно езиково състезание в Оксфорд. Днес, на първия учебен ден шестокласникът Арда Паша надви в конкуренция деца от 60 държави и спечели златен медал, с който днес прекрачи прага на родното училище.

С малко притеснение и амбиция за покоряване на нови върхове и знания започва учебната година за Арда. Златният медалист от Оксфорд вече е шести клас в училището в Долно Дряново.

Арда Паша: „Чувствам се щастлив, защото идва училището и имам много приятели. Да съм жив и здрав, да надграждам своите знания и да продължавам все напред.“

А зад знанията на Арда стоят талант, но и постоянство и труд.

Арда Паша: „Ваканцията ми мина повече в подготовка но имах време и за почивка.“

Йълдъз Паша: „Той е като всяко дете ако го оставиш ще бъде 24 часа на телефона, но трябва така малко по малко да го подготвиш. Шампион не се става за един ден, такъв се става бавно, но трябва да има постоянство и труд, много труд.“

Любознателно и старателно дете. Така описват Арда неговите учители.

Хамиде Киневир, учител: „Не се отказва когато има трудност, а напротив винаги е готов да опита още веднъж. И смятам, че тези качества предпоставят успеха.“

Рахим Арнаудов, учител: „Арда още от първи клас като дойде имаше знания по английски език, имаше влечение към английския. Той не каза, но във всички предмети е старателен, много внимателен, съсредоточен. Старае се и виждам, че продължава така.“

Освен амбиция за още много медали от престижни състезания, Арда мечтае и за влизане в националния отбор по английски език.



#Арда Паша #оксфорд #златни медали

Последвайте ни

ТОП 24

България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
1
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу...
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
2
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
3
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната...
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота
4
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на...
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо
5
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което...
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
6
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Любопитно

Раздадоха наградите „Еми“: Кои са най-добрите телевизионни продукции?
Раздадоха наградите „Еми“: Кои са най-добрите телевизионни продукции?
Сериалът “Widow's Bay“ постави рекорд като завоюва 14 награди „Еми“ на церемония в Лос Анджелис (СНИМКИ) Сериалът “Widow's Bay“ постави рекорд като завоюва 14 награди „Еми“ на церемония в Лос Анджелис (СНИМКИ)
Чете се за: 05:35 мин.
Куриоз във Варшава: Лос блокира движението на централа жп гара Куриоз във Варшава: Лос блокира движението на централа жп гара
Чете се за: 00:30 мин.
Ново видео на Роби и „Молец“ излиза в навечерието на септемврийските концерти от турнето му Ново видео на Роби и „Молец“ излиза в навечерието на септемврийските концерти от турнето му
Чете се за: 01:37 мин.
Римски надпис от времето на император Траян е открит в Бургас Римски надпис от времето на император Траян е открит в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Редки фосили на птици, намерени в Бавария, разкриват неизвестни досега животински видове Редки фосили на птици, намерени в Бавария, разкриват неизвестни досега животински видове
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Първият училищен звънец – 700 хиляди ученици влязоха в класните стаи
Първият училищен звънец – 700 хиляди ученици влязоха в...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година в Берковица Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година в Берковица
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670 евро догодина Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670 евро догодина
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Министър Георги Вълчев: Училището има мисия – да даде на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Цените на горивата: Дизелът удари 1,90 евро за литър
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Зеленски обяви, че Украйна е готова на деескалация
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Пореден дрон е навлязъл във въздушното пространство на Литва
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ