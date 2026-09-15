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Как посрещна първия учебен ден едно многодетно семейство от Варна

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Трима братя от Варна – Крум, Ален и Борис, посрещнаха първия учебен ден с вълнение, нови цели и много мечти. И тримата са активни в различни области, а най-големият – Крум, вече е познат с разработването на образователна платформа, която има за цел да помага на учениците да учат по-лесно и интересно. Крум започва обучението си в Първа езикова гимназия с английски език, въпреки че любимият му език остава френският.

Крум: „Избрах английския, защото исках да запиша нещо, в което се чувствам по-сигурен в знанията си. Много ми харесва да уча нови езици и бих се радвал да ми остава време да уча и други, като френския, защото това е любимият ми език.“

Проектът му с образователната платформа продължава да се развива. След като не е получил интерес от образователни институции, Крум е решил сам да усъвършенства идеята си.

„Продължавам да го работя сам. Реших да го правя по-професионално и по-правилно, затова уча нови неща, включително програмиране. Това ми отнема повече време, но продължавам да работя по него“, обясни Крум.

В разработването му помагат и двамата му братя. Ален и Борис тестват платформата и дават обратна връзка според възрастта и интересите си. По-малкият Ален, който е третокласник, ще посрещне съучениците си с авторска песен. Той е написал песента „Сърце“, посветена на приятелството.

Ален: „Много се радвам, че днес ще посрещна моите съученици с моя авторска песен. Тя се казва „Сърце“ и разказва за приятелството. Ще я изпея пред най-добрите ми приятели и пред любимата ми госпожа.“

Борис също очаква новата учебна година с желание за нови приятелства. Той ще изучава испански език и продължава да се занимава с театър.

Борис: „Радвам се, че ще уча испански език и съм много щастлив, че съм в театралната школа. Надявам се да се запозная с много нови хора, които имат същите интереси като мен.“

И тримата братя споделят, че използват изкуствения интелект не за да върши задачите им, а като помощник в ученето.

„Използвам го, за да ми обяснява някакви неща, но не мога да му се доверя напълно, затова проверявам информацията втори път“, допълни Крум.

Мечтите им също са различни. Крум иска да стане актьор и да продължи образованието си в чужбина. Ален мечтае най-вече да бъде отново със съучениците си, а Борис обмисля професията на лекар. Трима братя, три различни мечти – но общо желание за знания, развитие и нови приятелства през учебната година.

Вижте още в прякото включване на Даниела Цекова

#трима братя #многодетно семейство #първи учебен ден

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