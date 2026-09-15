Засилено полицейско присъствие около училищата в София

Засилено полицейско присъствие има около училищата в София в първия учебен ден. Целият униформен състав на СДВР е ангажиран с пътната безопасност, като контролът ще продължи и през цялата учебна година.

инспектор Иво Биков, „Пътна полиция“ към СДВР: „Основните мерки, които ще предприемем днес на територията около учебните заведения, ще имаме изключително засилено полицейско присъствие. Мога да кажа, че целият униформен състав на СДВР ще бъде ангажиран с пътната безопасност и с това да съхраним живота и здравето на децата, защото това е един от основните приоритети на СДВР.“

Полицаи ще има не само около училищата, но и по основните пътни артерии. Ще се използват и цивилни автомобили за контрол на трафика. Особено внимание ще бъде отделено на неправилното паркиране и отнемането на предимство на пешеходци.

„Установим ли такива водачи, които си позволяват такова нещо, те ще бъдат санкционирани“, категоричен бе Биков.

По думите му родителите често създават допълнителен риск, като спират пред входовете на училищата или върху и около пешеходни пътеки.

инспектор Иво Биков, „Пътна полиция“ към СДВР: „Когато говорим за живота и здравето на децата, а и не само на децата, на всеки един участник, компромис не правим.“

Още преди началото на учебната година полицията е проверила инфраструктурата около учебните заведения за избледняла маркировка, липсващи парапети и проблеми с осветлението. Установените нередности са докладвани на отговорните институции. Контролът ще бъде засилен и в часовете сутрин и след края на учебния ден.

„То няма да бъде засилено точно само днес, ще бъде засилено през цялата година. Контролът, който го извършваме, не е само днес, това е през цялата година“, каза Биков.

Той призова водачите да намаляват скоростта около училищата и да не използват мобилни телефони зад волана.

„Водачите ги молим да пазят децата не само днес, ами и през цялата година. Те трябва да знаят, че пешеходният трафик от страна на децата ще бъде силно засилен.“

Към учениците апелът е да пресичат само на определените места, да се оглеждат внимателно и да не използват телефони и слушалки, докато пресичат.

„И когато се убедят, че няма опасност, чак тогава да предприемат пресичането“, заяви инспектор Иво Биков.

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