МОН представя иновативна платформа за образованието в училище

Нова иновативна дигитална платформа за училищното образование ще бъде представена днес от образователното министерство.

Тя ще осигурява безплатен достъп на всички училища в страната до богата база от готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси. Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес и цели да облекчи административната и подготвителна тежест върху учителите, посочват от МОН. Образователният министър проф. Георги Вълчев ще участва в представянето на системата. Преди това той ще открие новия студентски кампус на “Университета за национално и световно стопанство“.