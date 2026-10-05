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МОН представя иновативна платформа за образованието в училище

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МОН представя иновативна платформа за образованието в училище
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Нова иновативна дигитална платформа за училищното образование ще бъде представена днес от образователното министерство.

Тя ще осигурява безплатен достъп на всички училища в страната до богата база от готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси. Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес и цели да облекчи административната и подготвителна тежест върху учителите, посочват от МОН. Образователният министър проф. Георги Вълчев ще участва в представянето на системата. Преди това той ще открие новия студентски кампус на “Университета за национално и световно стопанство“.

#иновативна платформа #МОН #образование #училище

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