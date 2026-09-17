БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със...
Чете се за: 01:07 мин.
Студен душ през октомври за жители на кв....
Чете се за: 02:07 мин.
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на...
Чете се за: 01:37 мин.
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни,...
Чете се за: 05:32 мин.
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ЗДРАВЕЙ, УЧИЛИЩЕ!

В първия учебен ден: Посланията на политиците към ученици и учители

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

И първите в държавата поздравиха ученици, учители и родители за 15 септември. Президентът Илияна Йотова изтъкна: мечтите на всички ученици са мечти за България. Реформата в образованието е абсолютен приоритет - това заяви премиерът Радев при откриването на новата учебна година и очерта готвените промени: смяна на модела - парите следват ученика, нулев клас преди първи за деца, които имат проблем с българския език и само един учебник по български, история и география.

Датата 15 септември не е подвластна на времето - с тези думи президентът Илияна Йотова откри учебната година в Русе.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Знанието, образованието е факел, който трябва да запалиш, а вие скъпи учители и преподаватели носите точно тази искрица, за да я запалите в душите на децата. Аз зная, че всеки един от вас, влизайки в училище, има своята мечта. А когато съберем всички мечти, на всички ученици - това е мечтата за България, защото вие сте нашето бъдеще. Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа!"

Премиерът Румен Радев избра да открие учебната година в село Раковица, Видинско. Радев призова да не се говори за образование само на 15 септември.

Румен Радев, министър-председател на Република България: "Образованието, реформата в образованието е абсолютен приоритет - един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела - досегашния: парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12 клас, а качеството на образованието."

И посочи предстоящите законодателни изменения, предложени от управляващите:

Румен Радев, министър-председател на Република България: "Въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблем с българския език, така че да имат равен старт. Укрепването на дисциплината, въвеждането на ясни правила в училище."

Ние да имаме само един учебник по български език и литература, само един учебник по българска история и по география.

Председателят на Парламента Михаела Доцова откри учебната година в Берковица. Доцова каза на учениците да не поставят граници пред себе си, защото могат да прескочат всяко препятствие.

#15 септември #първи учебен ден #Илияна Йотова #Румен Радев

Водещи новини

Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР)
Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща...
Чете се за: 04:22 мин.
Политика
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г. От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Омбудсманът сезира министъра на енергетиката – хиляди домакинства с дни и седмици са без топла вода Омбудсманът сезира министъра на енергетиката – хиляди домакинства с дни и седмици са без топла вода
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Над 3 грама фентанил откри полицията в пловдивския квартал...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
По света
София празнува - тържествен водосвет, отличия за заслужили личности...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ