В първия учебен ден: Посланията на политиците към ученици и учители

И първите в държавата поздравиха ученици, учители и родители за 15 септември. Президентът Илияна Йотова изтъкна: мечтите на всички ученици са мечти за България. Реформата в образованието е абсолютен приоритет - това заяви премиерът Радев при откриването на новата учебна година и очерта готвените промени: смяна на модела - парите следват ученика, нулев клас преди първи за деца, които имат проблем с българския език и само един учебник по български, история и география.

Датата 15 септември не е подвластна на времето - с тези думи президентът Илияна Йотова откри учебната година в Русе.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Знанието, образованието е факел, който трябва да запалиш, а вие скъпи учители и преподаватели носите точно тази искрица, за да я запалите в душите на децата. Аз зная, че всеки един от вас, влизайки в училище, има своята мечта. А когато съберем всички мечти, на всички ученици - това е мечтата за България, защото вие сте нашето бъдеще. Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа!"

Премиерът Румен Радев избра да открие учебната година в село Раковица, Видинско. Радев призова да не се говори за образование само на 15 септември.

Румен Радев, министър-председател на Република България: "Образованието, реформата в образованието е абсолютен приоритет - един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела - досегашния: парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12 клас, а качеството на образованието."

И посочи предстоящите законодателни изменения, предложени от управляващите:

Румен Радев, министър-председател на Република България: "Въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблем с българския език, така че да имат равен старт. Укрепването на дисциплината, въвеждането на ясни правила в училище."

Ние да имаме само един учебник по български език и литература, само един учебник по българска история и по география.

Председателят на Парламента Михаела Доцова откри учебната година в Берковица. Доцова каза на учениците да не поставят граници пред себе си, защото могат да прескочат всяко препятствие.



