За пръв път: 59-о СУ „Васил Левски“ в „Орландовци“ има паралелка 12 клас

За пръв път тази година в 59-о СУ „Васил Левски“ в столичния квартал „Орландовци“ има паралелка за 12 клас, каза директорката Севил Реджебова.

Училището ни е средно от една година, преди това беше обединено. В този период учениците бяха 250-260, към днешния ден, за новата учебна година, вече сме с 410 ученици, разказа Реджебова, която е поела ръководството на училището преди две години.

Имаме две професионални паралелки - "Административни и офис дейности" и "Готварство", както и една паралелка в задочна форма. Успяхме да сформираме два класа с ученици в първи клас, две подготвителни групи с деца между 5 и 6 години, посочи тя.

След 10 клас много ученици отпадаха от училище, но в този 12 клас, който днес прекрачи прага на училището, няма нито един отпаднал ученик, всички продължиха след 10 клас, обясни директорът.

Материалната база на училището е изцяло подновена, ремонтирани са първи, втори и трети етаж, както и всички класни стаи на учениците в начален етап.

Днес дадохме живот на едното крило на четвърти етаж, който беше тотално изоставен и мисля, че от 2001 г. никой не е влизал, каза Реджебова. Това е позволило учениците да учат в една смяна.

Училището разполага със STEM център, столова за хранене, два физкултурни салона. Има над 10 групи за занимания по интерес, спортни клубове, а учениците печелят награди от състезания.

Тази година 59-о СУ „Васил Левски“ спечели проект „Хоризонти на бъдещето: Чрез дигитални иновации, екологично възпитание и практическо обучение към равен старт и успешно приобщаване за всички ученици“ по програма „Еразъм +“.

„Училището ни е добро. Децата са добри. Учителите са добри, екипът е перфектен. Когато има добър екип, когато има добра материална база, мисля, че всичко е много добро“, посочи директорът на училището.

Успешна година пожела специално и на 12 клас.

„Искам да завършат успешно и да положат успешно държавните зрелостни изпити и да се дипломират. За мен ще бъде гордост да видя 12 клас с дипломи в ръка", посочи тя.

Сред официалните гости на откриването на новата учебна година в 59 СУ "Васил Левски" бе и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Имах специално послание към бъдещите абитуриенти - да завършат, да си вземат дипломите, за да мога аз да им помогна да си намерят работа, каза министърът.

СНИМКИ:БТА

59-о СУ „Васил Левски“ е част от програмата на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ срещу ранното отпадане на ученици от образователната система.