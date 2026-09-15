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Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700 000 ученици

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нова учебна година 2322 училища отварят врати 700 000 ученици
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Начало на новата учебна година. Над 2300 училища отварят врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици.

А първият училищен звънец ще чуят над 55 000 първокласници. Знания за малки и големи ще предават над 92 000 учители и специалисти, сочат данните на Просветното министерство. Над 2000 новоизградени СТЕМ центъра ще посрещнат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 млн. евро по ПВУ. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки.

#звънец #нова учебна година #училище

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