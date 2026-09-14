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Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация

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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Селекционерът на националния отбор на България отличи реакцията, агресията и емоцията на своите възпитаници.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
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Селекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини коментира победата над Израел с 3:1 гейма след обрат в зала "Арена 8888", с която отборът се класира и за елиминациите на ЕвроВолей 2026.

"Трудно може да се каже какво стана в първите два гейма. От една страна можем да го отдадем на последици от разочарованието, което имахме след мача с Украйна. Винаги след един подобен двубой това може да окаже определено влияние, но като цяло, в крайна сметка, е важно какво се случи след това", категоричен беше италианецът.

Специалистът отличи реакцията, агресията и емоцията на своите възпитаници.

"Хареса ми преди всичко реакцията на отбора след тази спорна ситуация, която запали искрата, така да се каже. Начинът, по който те реагираха на този момент и след това продължиха да играят с повече агресия и като цяло това им помогна както чисто емоционално да се вдигнат, така и да подобрят своето представяне, което беше по-важното", каза още наставникът на "лъвовете".

Родните национали затварят груповата фаза с мач срещу актуалния носител на трофея Полша в сряда от 19:00 часа.

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#Джанлоренцо Бленджини

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