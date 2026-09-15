Хладно и по-често облачно време на първия учебен ден

Температурите рано сутринта ще са между 10° и 15°, в котловините и по високите полета в западната половина на страната – от 6° до 9°, в София – около 7°. Хладно ще се задържи и следобед с температури предимно от 21° до 26°, в София – около 22°. Облачността ще е разкъсана, след обяд в много райони значителна. Главно в планините в Западна България ще превали дъжд, но само на отделни места.

Най-много слънчеви часове се очакват по Черноморието, но дори и там след обяд тенденцията ще е към заоблачаване. На отделни места по южното крайбрежие е възможно слабо да превали дъжд. Максималните температури ще са от 21° до 24°, вече близки и малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще е променлива, на отделни места слабо ще превали дъжд, на връх Мусала – сняг. Ще духа слаб и умерен вятър, посоката ще е предимно от изток-североизток, само по високите части – от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 10°.

През следващите дни до петък предстои постепенно затопляне. Ще бъде и по-често слънчево. Повече облаци се очакват в сряда, когато слабо и за кратко ще превали на отделни места в планините. В събота вероятността за по-сериозна валежна обстановка се увеличава. Сутрин в Източна България ще бъде с намалена видимост. Сутрешните температури ще са предимно от 9° до 14°, докато дневните в петък ще са от 25° до 30°.