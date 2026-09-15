БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива...
Чете се за: 04:45 мин.
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 09:35 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 01:10 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хладно и по-често облачно време на първия учебен ден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Температурите рано сутринта ще са между 10° и 15°, в котловините и по високите полета в западната половина на страната – от 6° до 9°, в София – около 7°. Хладно ще се задържи и следобед с температури предимно от 21° до 26°, в София – около 22°. Облачността ще е разкъсана, след обяд в много райони значителна. Главно в планините в Западна България ще превали дъжд, но само на отделни места.

Най-много слънчеви часове се очакват по Черноморието, но дори и там след обяд тенденцията ще е към заоблачаване. На отделни места по южното крайбрежие е възможно слабо да превали дъжд. Максималните температури ще са от 21° до 24°, вече близки и малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще е променлива, на отделни места слабо ще превали дъжд, на връх Мусала – сняг. Ще духа слаб и умерен вятър, посоката ще е предимно от изток-североизток, само по високите части – от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 10°.

През следващите дни до петък предстои постепенно затопляне. Ще бъде и по-често слънчево. Повече облаци се очакват в сряда, когато слабо и за кратко ще превали на отделни места в планините. В събота вероятността за по-сериозна валежна обстановка се увеличава. Сутрин в Източна България ще бъде с намалена видимост. Сутрешните температури ще са предимно от 9° до 14°, докато дневните в петък ще са от 25° до 30°.

#хладно време #облачно време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
2
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
3
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
4
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
На живо: ЕвроВолей 2026, Полша - България 25:20, 29:31, 23:25, 25:19
6
На живо: ЕвроВолей 2026, Полша - България 25:20, 29:31, 23:25, 25:19

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Времето

Предимно слънчево време до края на седмицата
Предимно слънчево време до края на седмицата
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
17642
Чете се за: 02:20 мин.
Хладна сутрин и слънчев следобед Хладна сутрин и слънчев следобед
Чете се за: 02:50 мин.
Значителна облачност днес, на места с превалявания от дъжд Значителна облачност днес, на места с превалявания от дъжд
Чете се за: 02:17 мин.
Слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове Слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове
Чете се за: 02:07 мин.
Предимно слънчево време, с максимални температури до 27 градуса Предимно слънчево време, с максимални температури до 27 градуса
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по предмет?
СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Чете се за: 04:45 мин.
По света
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР) Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
По света
След речта за състоянието на ЕС - какви са реакциите на българските...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Законови промени: Затягат контрола при бързите кредити
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Общественият съвет за Национална детска болница иска пътна карта за...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
"Срам за Европа и всички останали": Шок и сълзи в Косово...
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ