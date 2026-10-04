БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана извън първите две места в групата

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:00 мин.
Спорт
Запази

Бундестимът доминираше през голяма част от срещата и видя отменен гол на Йонатан Буркардт, но нулевото равенство остави тима на Юрген Клоп трети в Лигата на нациите

германия отново успя преодолее гръцкия вал солун остана извън първите две места групата
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Германия и Гърция завършиха 0:0 на стадион "Тумба“ в Солун в среща от четвъртия кръг на група 2 в Лига А на Лигата на нациите. Бундестимът имаше превъзходство през сериозни периоди от двубоя и дори изпрати топката в мрежата през първото полувреме, но попадението на Йонатан Буркардт беше отменено след намесата на ВАР.

Домакините обаче бяха тези, които можеха да поведат още във втората минута. Костас Цимикас проби отляво и центрира към Йоргос Масурас, чийто удар с глава беше отразен с отлична намеса от Йонас Урбиг.

След колебливите начални минути Германия постепенно установи контрол. Флориан Вирц започна да намира пространства между линиите, а Дери Шерхант създаваше сериозни проблеми на гръцката защита по левия фланг. В 20-ата минута центриране на Шерхант стигна до Ленарт Карл, който върна към Вирц, но ударът с глава на германския капитан беше неволно спрян от Буркардт. Малко след това Шерхант принуди Костас Цолакис да се намесва.

Натискът на гостите даде резултат в 32-ата минута. Том Бишоф прехвърли играта към Шерхант, който проби отляво и подаде ниско към Буркардт. Нападателят засече от непосредствена близост и изпрати топката в мрежата за привидното 1:0. Радостта на германците обаче беше кратка. След преглед с ВАР съдията Клеман Тюрпен установи игра с ръка на Бишоф в началото на атаката и отмени попадението.

Малко след това напрежението край терена се покачи. Валдемар Антон получи жълт картон за нарушение срещу Димитриос Курбелис, а спортният директор на Гърция Василис Торосидис беше изгонен заради бурната си реакция към решението на съдията.

До почивката Германия продължи да бъде по-опасният отбор. Шерхант беше близо до попадение в 43-ата минута, когато комбинира с Вирц, навлезе към наказателното поле и стреля покрай вратата. Бундестимът се оттегли на почивката без заслужения според показаното аванс, а отмененият гол на Буркардт остана най-важният момент през първата част.

Иван Йованович реагира с две промени за началото на второто полувреме, като сред появилите се на терена беше Константинос Карецас. Гърция започна да играе по-смело и постепенно изравни съотношението на силите.

Германия продължи да търси попадението. В 56-ата минута Филип Трой получи топката на отлична позиция около малкото наказателно поле, но вместо да стреля, потърси подаване и гръцката защита се справи. Юрген Клоп потърси промяна и малко след час игра включи Саид Ел Мала и Ник Волтемаде на местата на Ленарт Карл и Буркардт.

Втората половина на полувремето обаче беше далеч по-равностойна. В 76-ата минута Гърция дори пропусна една от най-добрите си възможности. След центриране топката стигна до Масурас около малкото наказателно поле, но ударът му премина покрай вратата.

В заключителните минути германците отново опитаха да притиснат съперника. Вирц стреля над вратата, а Филип Трой не успя да намери целта след центриране на Давид Раум. Гърция обаче удържа натиска, включително в трите минути добавено време, и двата отбора трябваше да се задоволят с по една точка.

Равенството означава, че Германия не успя да вземе реванш за поражението с 0:1 от Гърция в Аугсбург седмица по-рано.

Така Нидерландия и Гърция делят върха с по 8 точки, докато Германия остава трета с 5. Сърбия е на последното място без спечелена точка. Към този момент първите два отбора са на позиции за продължаване към плейофите, Германия е на място за плейоф за оставане в Лига А, а Сърбия заема позицията за изпадане.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Гърция по футбол #национален отбор на Германия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?
2
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян...
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
3
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
4
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
5
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
6
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Лига на нациите

Нидерландия прекърши Сърбия и завърши като лидер в групата след първите мачове на Шави
Нидерландия прекърши Сърбия и завърши като лидер в групата след първите мачове на Шави
Португалия обърна Норвегия и си осигури място на четвъртфиналите в Лигата на нациите Португалия обърна Норвегия и си осигури място на четвъртфиналите в Лигата на нациите
Чете се за: 04:20 мин.
Австрия се спаси в края срещу Косово и остана на върха в групата си Австрия се спаси в края срещу Косово и остана на върха в групата си
Чете се за: 01:45 мин.
Атанас Фурнаджиев: Напрегнатата обстановка се дължи на слабите резултати на националния отбор Атанас Фурнаджиев: Напрегнатата обстановка се дължи на слабите резултати на националния отбор
Чете се за: 03:52 мин.
Латвиец ще свири Люксембург - България в Лигата на нациите Латвиец ще свири Люксембург - България в Лигата на нациите
Чете се за: 02:22 мин.
Германия ще търси реванш от Гърция в Лигата на нациите Германия ще търси реванш от Гърция в Лигата на нациите
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил "Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мерц в Киев: "Г-н Путин, сложете край на тази безмислена...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Сребърен и бронзов медал по бадминтон за трансплантирани - за пътя,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Помощ за помагащите: Ще се сдобие ли София с ново "Камионче за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ