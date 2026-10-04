Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана извън първите две места в групата

Германия и Гърция завършиха 0:0 на стадион "Тумба“ в Солун в среща от четвъртия кръг на група 2 в Лига А на Лигата на нациите. Бундестимът имаше превъзходство през сериозни периоди от двубоя и дори изпрати топката в мрежата през първото полувреме, но попадението на Йонатан Буркардт беше отменено след намесата на ВАР.

Домакините обаче бяха тези, които можеха да поведат още във втората минута. Костас Цимикас проби отляво и центрира към Йоргос Масурас, чийто удар с глава беше отразен с отлична намеса от Йонас Урбиг.

След колебливите начални минути Германия постепенно установи контрол. Флориан Вирц започна да намира пространства между линиите, а Дери Шерхант създаваше сериозни проблеми на гръцката защита по левия фланг. В 20-ата минута центриране на Шерхант стигна до Ленарт Карл, който върна към Вирц, но ударът с глава на германския капитан беше неволно спрян от Буркардт. Малко след това Шерхант принуди Костас Цолакис да се намесва.

Натискът на гостите даде резултат в 32-ата минута. Том Бишоф прехвърли играта към Шерхант, който проби отляво и подаде ниско към Буркардт. Нападателят засече от непосредствена близост и изпрати топката в мрежата за привидното 1:0. Радостта на германците обаче беше кратка. След преглед с ВАР съдията Клеман Тюрпен установи игра с ръка на Бишоф в началото на атаката и отмени попадението.

Малко след това напрежението край терена се покачи. Валдемар Антон получи жълт картон за нарушение срещу Димитриос Курбелис, а спортният директор на Гърция Василис Торосидис беше изгонен заради бурната си реакция към решението на съдията.

До почивката Германия продължи да бъде по-опасният отбор. Шерхант беше близо до попадение в 43-ата минута, когато комбинира с Вирц, навлезе към наказателното поле и стреля покрай вратата. Бундестимът се оттегли на почивката без заслужения според показаното аванс, а отмененият гол на Буркардт остана най-важният момент през първата част.

Иван Йованович реагира с две промени за началото на второто полувреме, като сред появилите се на терена беше Константинос Карецас. Гърция започна да играе по-смело и постепенно изравни съотношението на силите.

Германия продължи да търси попадението. В 56-ата минута Филип Трой получи топката на отлична позиция около малкото наказателно поле, но вместо да стреля, потърси подаване и гръцката защита се справи. Юрген Клоп потърси промяна и малко след час игра включи Саид Ел Мала и Ник Волтемаде на местата на Ленарт Карл и Буркардт.

Втората половина на полувремето обаче беше далеч по-равностойна. В 76-ата минута Гърция дори пропусна една от най-добрите си възможности. След центриране топката стигна до Масурас около малкото наказателно поле, но ударът му премина покрай вратата.

В заключителните минути германците отново опитаха да притиснат съперника. Вирц стреля над вратата, а Филип Трой не успя да намери целта след центриране на Давид Раум. Гърция обаче удържа натиска, включително в трите минути добавено време, и двата отбора трябваше да се задоволят с по една точка.

Равенството означава, че Германия не успя да вземе реванш за поражението с 0:1 от Гърция в Аугсбург седмица по-рано.

Така Нидерландия и Гърция делят върха с по 8 точки, докато Германия остава трета с 5. Сърбия е на последното място без спечелена точка. Към този момент първите два отбора са на позиции за продължаване към плейофите, Германия е на място за плейоф за оставане в Лига А, а Сърбия заема позицията за изпадане.