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Слънчева неделя, със слани на места в Западна и Централна България

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Предимно слънчево време ни очаква през новата седмица, с максимални температури между 20° и 25°.

В сутрешните часове на места ще има намалена видимост, а в отделни райони не са изключени и слаби превалявания.

Преди това обаче, тази нощ времето ще бъде ясно, с минимални температури в повечето райони между 3° и 8°, малко по-ниски в Западна и Централна България, където ще има слана.

През деня ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 22°.

Вятърът ще е слаб, в югоизточните райони – умерен с посока от изток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг, със слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат от 19° до 22°, близки до тези на морската вода.

Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево със слаб слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури в планинските ни курорти, ще бъдат от 8° на Алеко, до 14° в Боровец. В Банско и Смолян - около 19 °.

И към времето в Европа.

Интензивни валежи и гръмотевични бури ще има над югозападните райони, по значителни на места в Северна Испания. В Западна и Северна Европа ще бъде предимно облачно с превалявания, докато в Южните и Централни часви ще преобладава слънчево време.

Предимно слънчево ще бъде и на Балканите. В южните райони ще остане ветровито и сравнително хладно за началото на октомври и интензивни валежи на места в най-южните части от полуострова.

У нас, в началото на новата седмица, ще бъде предимно слънчево, с повече облаци във вторник.

Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са от 1°-2° на места в Западна България, до 10°-12° по Черноморието.

В сряда сутринта над крайните източни райони на места ще има намалена видимост.

В четвъртък, облачността ще се увеличи и на места в Западна България ще превали, а температурите слабо ще се повишат.

#Прогноза за времето, #слънчево време #температури #слана #новини в Метрото

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