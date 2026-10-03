Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и отварят нова

Връщането на тленните останки на цар Самуил в България затваря дългогодишна страница, но едновременно с това отваря нова – за отношенията между България и Гърция. Това коментира журналистът на БНТ Бойко Василев след историческото събитие.

В Музея на византийската култура в Солун, където се състоя официалната церемония, символиката беше силна – от едната страна бяха останките на цар Самуил и неговото семейство, а от другата – свещените предмети, предоставени от България, коментира журналистът от Българската национална телевизия.

Бойко Василев разказа и за срещата с вдовицата на археолога професор Никос Моцополос – човека, открил останките на цар Самуил.

„И оказва се, че до мен седи Евтимия Муцопулос, вдовицата на покойния Муцопулос, откривателя на цар Самуил. Румен Радев специално се обърна към нея. Даже след това поговориха заедно с Мицотакис. Тя беше толкова развълнувана, че отказа интервю – нямаше да може да се събере и да говори за това. Всъщност, аз не чувам за нея за първи път. Когато през 2014 година интервюирах професор Никос Муцопулос във Велико Търново, когато той стана Доктор хонорис кауза на Велико- Търновския университет, стана дума за нея. В края на интервюто той каза така: „Жена ми често ми казва: „Никос, когато ти говоря, ти не ме слушаш. Не ме чуваш. Говоря ти, не ме чуваш. Ако ти говорех за Василий или за Самуил, щеше да ме чуваш. Ето сега самата тя чува за Самуил", разказа Бойко Василев.

Според Бойко Василев днешната церемония слага край на дълъг исторически процес, но едновременно с това отваря нова страница.

„Мисля, че финалът е ясен. Виж, днес, включително и твоите събеседници, казаха, че се затваря една страница. Дали е на 1000 години, дали е на 60 години, дали е на 50 години, на половин век – няма никакво значение. Тази страница се затваря. И на мен ми се струва обаче, че едновременно с това се отваря една нова страница. Една страница за това, че България и Гърция дадоха пример. Дадоха пример не само на Балканите, дадоха пример на цяла Европа. Как се решават такива неща? И за да го кажа с думите на Румен Радев – остават настрана сенките от миналото. Говорим за нови етапи.“

По думите на Бойко Василев следващите стъпки могат да бъдат свързани с научното сътрудничество и общата грижа за местата, свързани с историята на цар Самуил.