Русия призова чуждестранните граждани и дипломати да напуснат Киев и обяви, че ще продължи да нанася удари срещу украинската столица и други градове в страната.

Тази сутрин руските сили поразиха Северния мост в Киев - едно от осемте съоръжения над Днепър.

Повредени са пътната настилка и тролейбусната мрежа, движението е спряно. През последните два дни руски дронове атакуваха няколко пъти и Южния мост в града, стигна се до транспортен хаос и гигантски задръствания.

Двата моста свързват западните и източните райони на Киев. В петък кметът Кличко определи обстановката в столицата като "изключително драматична". Путин е наредил на армейското командване война без правила срещу Украйна, заяви пред "Файненшъл Таймс" украинският лидер Зеленски, като се позова на разузнавателни данни.