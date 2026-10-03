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От Солун до София: Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Точно в 9.55 българската делегация кацна на летище "Македония" в Солун.

Румен Радев, премиер на България: "Отиваме да си вземеме Царя."

В хранилището на Музея на византийската култура, съхранявало тленните останки на цар Самуил, археологът Людмил Вагалински подготви саркофага за пътуването и заедно с генералния ни консул в Солун го пренесе до залата.

проф. Людмил Вагалински, археолог: "Изключително сътрудничество. Един добросъседски дух на практика. Затварят се отворени въпроси десетилетни за Гърция, почти 100 години. Най-сетне двете страни намират пресечна точка. И това е много добър знак, не само за Балканите."

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посрещна лично българския си колега Румен Радев. Министрите на културата на двете страни подписаха протоколите, с които България получава тленните останки на цар Самуил и предава на гръцката държава 48 църковни реликви, взети от Българската армия в края на Първата световна война.

Румен Радев, министър-председател на България: "Стремежът на България да си върне тленните останки датира от 60-те, когато професор Муцопулос ги открива в базиликата - построена от българският цар в 10 век. За тези 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава да бъдат върнати в България, и аз се радвам, че днес ние изпълняваме моралното завещание на професор Муцопулос те да се върнат на българите, за което огромно благодаря. Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириякос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение. И ако в миналото Самуил ни е разделял мога да кажа, че днес ни обеднява."

Кириакос Мицотакис, министър-председател на Гърция: "Днес Атина изпълнява своя дълг, предавайки на София тленните останки и костите на цар Самуил и четири саркофага. Те бяха съхранявани десетки години от гръцката държава и драги Румен, те се връщат на българсикя народ, за да могат да бъдат почетени в страната ви по начина, по който считате, че е най-подходящо. По този начин ще приключат дълги преговори, започнали преди около половин век. Беше нужно да мине време и желание и решителност да се преодолеят предизвикателствата на миналото."

Пред музея в Солун дойдоха и българи, за да станат част от историческия момент.

"Това е уникален момент, смятам че всеки българин трябва да дойде тук."

Георги Георгиев: "За мен е важно, че вълнението, което изпитвам и което искам да предам на всички българи е от една страна безпрецедентния жест на гръцката държава да извърши този акт и да предостави този български цар, който безспорно е доказано, че е българския цар Самуил на нашата държава."

проф. Людмил Вагалински, археолог: "Гърция никога не са имали колебание, нито учените, нито политиците им, чий е цар Самуил, той е български цар. Бих казал, че в цял свят е така."

Така 57 години след откриването им тленните останки на цар Самуил и неговите наследници поеха към България. С почестите на владетел, отдал живота си на родината.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#предаване на тленните останки #Румен Радев, # Кириакос Мицотакис #СОЛУН

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