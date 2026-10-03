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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Чии са другите кости, които ни върнаха от саркофазите в "Св. Ахил"?

Мария Чернева от Мария Чернева
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Заедно с тленните останки на Самуил, гръцката страна ни върна и други, намерени в храма "Свети Ахил". Те никога досега не са изследвани и все още не се знае със сигурност чии са. Те ще бъдат съхранявани в Националния исторически музей, докато науката си каже думата. Но кои са най-вероятните предположения?

На път към дома, в самолета бяха качени три ковчега. С останките на Самуил, но и на още трима мъже от неговото смейство и 8 деца. Но и саркофазите в "Св. Ахил" са повече.

проф. Людмил Вагалински, археолог: "Те са четири гробни комплекса, четири саркофага - единият е празен, в другите два саркофага, макар и нарушени, има доста човешки кости на кости Възможно е единият възрастен индивид, който е мъж и е доста така по-здрав и по-силен от Самуил и той има заздравяла бойна рана на главата, вероятно е бил Гаврил Радомир."

Научни анализи тепърва ще доказват връзките между погребаните. За сега учените допускат, че до Самуил освен синът му, е погребан и племенникът му - Иван Владислав. Историци отиват и по-далеч в предположенията си, заради самуиловия надпис от плоча, открита в Преспа, която изглежда като половината от капака на единия саркофаг, който гласи - Аз, Самуил, раб божи, полагам помен на баща си, майка си и брата си.

проф. д-р Георги Николов, историк: И вероятно в този гроб "Делта" са били погребани или препогребани или символично погребани баща му - комит Никола, майка му Рибсимия, и помен за брат му Давид, който е убит доста по-рано."

Останките на самуиловото семейство остават в Националния исторически музей.

#семейство на Самуил #изследване на останки #Ним #саркофази

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