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Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко автомобила на АМ "Тракия" (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко автомобила на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
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Заради тежка катастрофа магистрала "Тракия" е затворена между Нова Загора и Ямбол.

По първоначална информация тир е ударил няколко леки автомобила и е паднал в канавката. Има двама тежко ранени и един загинал.

Към мястото на инцидента са изпратени екипи на полиция, спешна помощ и пожарна. Преди минути въздушна линейка кацна на мястото, за да транспортира пострадали в произшествието към болницата.

Инцидентът е станал на 267-ия км в платното в посока към Бургас.Сигналът е получен в 14:23 часа.

Движението в района е ограничено. Организирам е обходен маршрут през пътен възел Нова Загора - път II-55 - Нова Загора - път II-66 - Сливен - път II-53 - пътен възел "Петолъчката".

#Нова Загора - Ямбол #въздушна линейка #тир #леки автомобили #катастрофа

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