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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Кметът на София: Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец, днес Средец го посреща достойно

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец. Днес Средец го посреща достойно, написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук по повод посрещането на тленните останки на средновековния български владетел. За мен като кмет това е особена чест. Нашият град има свое място в историята на този български владетел — история, която заслужава да познаваме и да предаваме на децата си, допълва Терзиев.

Той припомня битката за града през 986 година, когато армията на император Василий II обсажда Средец.

"Има и друго, по-малко познато свидетелство за силата на онова, което Самуил оставя след себе си. След смъртта му и покоряването на България самият Василий II потвърждава правата на Охридската архиепископия. В грамотите си той се позовава на българските епископства при царете Петър и Самуил. Сред тях е и Средец.
Дори след загубата на държавната независимост българското име и църковната приемственост остават. Тази история ни напомня колко дълбоки са корените ни и колко голяма е отговорността да ги пазим.", пише още Васил Терзиев.

Този ден е голямо постижение на българската дипломация. Благодаря на всички, които през годините са работили за него, и на Гърция за разбирателството, което го направи възможен.

Има дълбок смисъл в това, че история, белязана от войни, днес ни събира чрез приятелство и взаимно уважение, пише още кметът на София.

Днес България и Гърция са част от едно европейско семейство, в което различията не ни разделят, а взаимното уважение и споделените ценности ни помагат да градим общо бъдеще. Националната ни гордост може да върви заедно с уважението към другите. Така искам да предадем паметта на децата си — без омраза към другите, но и без забрава за самите себе си.

Историята не започва с нас. От нас зависи как ще продължи паметта за нея.
Днес София посреща Самуил с почит. И с отговорността да пази разказа за него жив, завършва Васил Терзиев.

#тленните останки на цар Самуил #кметът Васил Терзиев #посрещане

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