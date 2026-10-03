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Пожарът в ТЕЦ "Брикел" е потушен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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огънят тец брикел потушен
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Спокойна е ситуацията тази сутрин след пожара в ТЕЦ "Брикел". Огънят е потушен, няма пострадали хора, а нанесените щети са единствено материални, съобщи областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов.

Екипите на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са приключили успешно гасителните действия и са се изтеглили от територията на централата през нощта. Към момента на място остават дежурни ведомствени противопожарни екипи на предприятието, които осъществяват превантивно наблюдение на обекта.

Няма регистрирано запрашаване или замърсяване на атмосферния въздух в района вследствие на инцидента, сочат актуалните данни на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

#ТЕЦ "Брикел"

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