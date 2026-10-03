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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

„Една българска гордост": България в очакване на тленните останки на цар Самуил

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Площад "Княз Александър I" постепенно се изпълва с хора, дошли да станат свидетели на историческия момент - посрещането на тленните останки на цар Самуил в България. Веднага след като самолетът кацне на летище "Васил Левски" - София, те ще бъдат ескортирани до площада и ще бъдат поставени на червен пиедестал.

Премиерът Румен Радев ще произнесе слово, а гвардейският духов оркестър ще изпълни химна на България. По време на изпълнението ще бъдат чути и 21 топовни салюта. След това цялото множество ще се отправи на шествие към базиликата "Света София".

В момента центърът на София е блокиран. Най-нетъреливите бяха там почти 3 часа преди началото на церемонията. Много от хората са пътували от различни краища на страната, за да присъстват на церемонията.

Граждани споделят:

„Посрещаме Самуил. Специално сме станали в 6.30 ч.“

„Това е голямо културно наследство – от Гърция се връща в България.“

„Всички сме развълнувани. Моят син обича историята изключително много, даже знае кога е царувал, от коя царска фамилия е.“

„Една българска гордост – да сме признателни, че е имало и такива българи. Царе!“

„Много се радвам, че мощите се върнаха в България, където всъщност им е мястото.“

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов

# тленните останки на цар Самуил #храм "Света София" #София

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