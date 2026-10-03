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Зеленски: Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма да атакува цивилни цели

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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зеленски украйна удвои ударите руските рафинерии атакува цивилни цели
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Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма да атакува цивилни цели. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за "Ройтерс".

По думите на Зеленски разузнаването разполага с информация, че руският президент Владимир Путин е издал нова "доктрина" за военните действия, която предполага засилени атаки по цивилни цели преди зимата.

Украинският държавен глава потвърди успеха на военната операция "Вивалди", която продължава, според него стабилизирането на фронта в Донецка област е факт.

Разчитаме на авиацията си за борба с руските реактивни дронове, но имаме нужда от 20 мм снаряди, каза в интервюто Зеленски. Той беше категоричен, че Москва усилва атаките си по цивилна инфраструктура, защото губи на бойното поле. Зеленски каза още, че хибридните атаки на Русия срещу Европа целят да разделят съюзниците на Киев и да намалят подкрепата за страната.

#цивилни цели #руски рафинерии # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Зеленски

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