Руският президент Владимир Путин заяви, че светът преживява опасни времена и не трябва да допусне използване на оръжия за масово поразяване.
Той увери, че Русия не планира да нападне Европа, но изтъкна, че Москва ще използва всичките си арсенали, в случай на нападение срещу Калининград. Пред дискусионния клуб "Валдай" – Путин заяви, че една от целите на Русия е неутралитет на Украйна.
Той отхвърли идеята за спиране на ударите срещу украински цели в района на Черно море, но призна, че нападенията на Киев срещу руски рафинерии са свили с един процент Брутния вътрешен продукт на Руската федерация.
Според него, западните компании може да си върнат активите в Русия "при благоприятен сценарий". Путин изрази готовност за тристранна среща с Доналд Тръмп и Си Дзинпин, но при изготвен дневен ред. Руския лидер прогнозира, че най-вероятно международните конфликти ще продължат в променящия се свят.
Владимир Путин, президент на Русия: Текущите кардинални промени и възможностите, които те предоставят, подхранват амбициите и готовността да се поемат рискове в името на привидно голяма печалба. Дано да бъркам, но днешните устойчиви тенденции са такива. Уверени сме, че в стратегическа перспектива, с отдалечаването от западната хегемония, обстановката в света постепенно ще се подобри към по-стабилен, демократичен и свободен многополюсен международен ред.