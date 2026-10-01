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Путин: Светът преживява опасни времена и не трябва да допусне използване на оръжия за масово поразяване

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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путин светът преживява опасни времена допусне използване оръжия масово поразяване
Снимка: БТА
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Руският президент Владимир Путин заяви, че светът преживява опасни времена и не трябва да допусне използване на оръжия за масово поразяване.

Той увери, че Русия не планира да нападне Европа, но изтъкна, че Москва ще използва всичките си арсенали, в случай на нападение срещу Калининград. Пред дискусионния клуб "Валдай" – Путин заяви, че една от целите на Русия е неутралитет на Украйна.

Той отхвърли идеята за спиране на ударите срещу украински цели в района на Черно море, но призна, че нападенията на Киев срещу руски рафинерии са свили с един процент Брутния вътрешен продукт на Руската федерация.

Според него, западните компании може да си върнат активите в Русия "при благоприятен сценарий". Путин изрази готовност за тристранна среща с Доналд Тръмп и Си Дзинпин, но при изготвен дневен ред. Руския лидер прогнозира, че най-вероятно международните конфликти ще продължат в променящия се свят.

Владимир Путин, президент на Русия: Текущите кардинални промени и възможностите, които те предоставят, подхранват амбициите и готовността да се поемат рискове в името на привидно голяма печалба. Дано да бъркам, но днешните устойчиви тенденции са такива. Уверени сме, че в стратегическа перспектива, с отдалечаването от западната хегемония, обстановката в света постепенно ще се подобри към по-стабилен, демократичен и свободен многополюсен международен ред.

#Владимир Путин #оръжия

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