Путин: Светът преживява опасни времена и не трябва да допусне използване на оръжия за масово поразяване

Руският президент Владимир Путин заяви, че светът преживява опасни времена и не трябва да допусне използване на оръжия за масово поразяване.

Той увери, че Русия не планира да нападне Европа, но изтъкна, че Москва ще използва всичките си арсенали, в случай на нападение срещу Калининград. Пред дискусионния клуб "Валдай" – Путин заяви, че една от целите на Русия е неутралитет на Украйна.

Той отхвърли идеята за спиране на ударите срещу украински цели в района на Черно море, но призна, че нападенията на Киев срещу руски рафинерии са свили с един процент Брутния вътрешен продукт на Руската федерация.

Според него, западните компании може да си върнат активите в Русия "при благоприятен сценарий". Путин изрази готовност за тристранна среща с Доналд Тръмп и Си Дзинпин, но при изготвен дневен ред. Руския лидер прогнозира, че най-вероятно международните конфликти ще продължат в променящия се свят.