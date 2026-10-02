Войната в Украйна: При руска атака срещу Киев е поразена критична инфраструктура

Войната в Украйна – най-малко един човек е загинал, а няколко са ранени след нова въздушна атака срещу Киев. За пореден път е поразен Южния мост в украинската столица.

Според първоначалните данни е засегната една от носещите колони на съоръжението. Това предизвика транспортен хаос в Киев, защото мостът е сред основните артерии, които свързват кварталите от двете страни на река Днепър. Украйна потвърди използването на балистична ракета собствено производство срещу Русия.

Испания, Белгия и Полша са започнали доставки на 20-милиметрови снаряди за Украйна, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха. Те имат стратегическа роля за неутрализирането на руските реактивни дронове. Руски медии съобщават за прихванати стотици дронове през изминалата нощ. Няма данни за пострадали.