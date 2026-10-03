Сълзотворен газ, сблъсъци с полицията и хиляди арестувани: Ученическите протести във Франция продължават

Над 5000 души са задържани от началото на ученическите протести във Франция, започнали в понеделник. Заради недоволството най-малко 700 учебни заведения останаха затворени.

На моменти демонстрациите ескалираха - има ранени полицаи, на места органите на реда използваха сълзотворен газ, за да овладеят ситуацията.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

17-годишен младеж беше арестуван за опит за убийство след побой над полицай. Протестите обхванаха цялата страна. Към учениците се присъединиха и студенти. Училищни протести имаше и в Белгия. Искането на учениците във Франция е за повече финансиране и по-добри условия в учебните заведения. Протестите се случват след като стана ясно, че новият бюджет предвижда намаляване на разходите в сектора.