Парламентарни избори в Литва

Парламентарни избори в Латвия. В Сейма - как се нарича латвийския парламент, се избират 100 депутати, с 4 годишен мандат.

Според последните социологически проучвания властта вероятно ще остане в ръцете на настоящия проукраински министър-председател Андрис Кулбергс и неговата центристката формация „Обединена листа“ .

Силно фрагментираната политически сцена обаче може да затрудни съставянето на правителство, коментират политолози.

На второ място остава открито проруската партия „Суверенна власт“.

Сигурността и икономиката бяха основните теми в кампанията за Сейма.

Андрис Кулбергс обеща повече възможности за противодействие срещу дроновете и поддържане на разходите за отбрана на ниво 5% от брутния вътрешен продукт - едно от най-високите нива сред държавите членки на НАТО.

Според „Суверенна власт“ Латвия трябва да спре каквато и да било помощ за Украйна и да се съсредоточи върху вътрешните си проблеми - и най-вече върху разходите за живот.