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Нови руски удари по мост в украинската столица Киев

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Нови руски удари по мост в украинската столица Киев
Снимка: БТА/Архив
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Нови руски удари по мост в украинската столица Киев. За атаката съобщи кметът Виталий Кличко в пост в Телеграм. Засега няма информация за пострадали.

Ударен е Северният мост над река Днепър. Той е вторият голям мост в Киев, атакуван от Русия през последните два дни.

Вчера и онзи ден руски дронове атакуваха Южния мост и наложиха спирането на движението по него. Това доведе до гигантски задръствания в украинската столица.

Атаките са първите сериозни удари срещу основните мостове на Киев след руската инвазия през 2022 г.

#удари в Киев #войната в Украйна

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