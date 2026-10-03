Нови руски удари по мост в украинската столица Киев. За атаката съобщи кметът Виталий Кличко в пост в Телеграм. Засега няма информация за пострадали.

Ударен е Северният мост над река Днепър. Той е вторият голям мост в Киев, атакуван от Русия през последните два дни.

Вчера и онзи ден руски дронове атакуваха Южния мост и наложиха спирането на движението по него. Това доведе до гигантски задръствания в украинската столица.

Атаките са първите сериозни удари срещу основните мостове на Киев след руската инвазия през 2022 г.