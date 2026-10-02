Френските ученически протести ескалираха: Над 400 училища са затворени, напрежението стигна и до Белгия

Недоволството на френските ученици достигна и Белгия. В Лиеж демонстрацията ескалира и се стигна до сблъсъци между тийнейджъри и полицаи. Във Франция ученическите протести не стихват. Над 400 гимназии остават затворени. Ученическите протести бяха подкрепени и от студенти.

Полицаи в сблсъци с ученици. Подпалени училища. Нападнати учители. Недоволството на френските ученици прерасна в неудържим гняв.

Матиас, ученик: „Не сме тук, за да се забавляваме или да създаваме безредици. Просто искаме да бъдем чути.“

А искат да бъдат чути - за лошите условия в училищата, за претоварената учебна програма и за недостига на учители. Протестите започнаха миналата седмица в Париж, но вече са в цялата страна. По данни на властите има над 900 демонстрации.

Матиас, ученик: „В класните стаи и по коридорите се разхождат хлебарки, а има и плъхове. Прозорците са счупени.“

От началото на протестите са задържани над 3 хиляди души, предимно ученици.

Едуар Жефре, министър на образованието, Франция: „От началото на протестното движение досега са пострадали 65 служители на училища. Такова нещо досега не се е случвало.“

Според управляващите зад протестите стои крайната левица. Партията „Непокорна Франция" вече подкрепи гимназистите.

Едуар Жефре, министър на образованието, Франция: „Една млада представителка на учениците каза на директор на училище: „Ние сме само деца, а движението ни беше отнето.“ Безспорно в началото протестното движение беше подхранвано и припознато от „Непокорна Франция“ по отношение на блокадите, а след това действително се появиха радикални крайнолеви групировки, които вече прибягват до насилие и застрашават здравето на нашите ученици и служители.“

Тези кадри са от Нант. Входът на местно училище е напълно опожарен.

Снимки: БТА

- „Когато избухна пожара, все още имаше хора вътре в сградата. Те се оказаха изправени срещу огъня.“ - „Не ученици от гимназията подпалиха пожара, бяха хора отвън. Те дойдоха, само за да направят пожар.“

Недоволството на френските ученици се прехвърли и в съседна Белгия. В Лиеж техни връстници излязоха със същите искания.

- „В началото беше само протест пред училището - с няколко плаката. Но ситуацията ескалира.“ - „Протестираме срещу министъра на образованието, защото тя отказа увеличение на заплатите на учителите с две евро, а ние вече загубихме много учители.“

При протестите в Лиеж са арестувани шест ученици.



