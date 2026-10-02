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Атанас Рибарски: Във футбола шансът е на страната на този, който го търси със сърце

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Български футбол
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Временният селекционер на България поиска доверие и единство преди гостуването на Исландия и подчерта, че "лъвовете“ също разполагат с качествени футболисти

атанас рибарски футбола шансът страната търси сърце
Снимка: Startphoto.bg
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Временният селекционер на България Атанас Рибарски очаква националният отбор да покаже характер и отборен дух при гостуването на Исландия. Специалистът ще дебютира начело на представителния тим в петък от 19:00 часа на стадион "Лаугардалсвьолур“ в Рейкявик в третата среща на „лъвовете“ от група С/4.

Рибарски пое отбора след оставката на Александър Димитров, която дойде след нулевото равенство срещу Естония на 29 септември. Така новият треньор разполага само с няколко дни, за да подготви състава за предстоящото изпитание.

"Да, бяха два интензивни дни, в които не разполагаме с необходимото време. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация и в максимално къс и кратък вариант да я представим на играчите“, обясни Рибарски на пресконференцията преди двубоя.

Наставникът призна, че е открил слабости в играта на Исландия, но предпочете да ги запази за разговорите със своите футболисти. За сметка на това той открои качествата, които правят домакините опасен съперник.

"Със сигурност слабите страни на Исландия няма да ги кажа, а ще ги оставя за себе си“, заяви Рибарски и посочи силната атака, директния футбол и статичните положения сред основните оръжия на исландците.

Според него сериозно предимство за съперника е и натрупаното през годините постоянство. Рибарски припомни израстването на Исландия и участията на отбора на големите международни форуми през 2016 и 2018 година.

Въпреки краткото време за подготовка временният селекционер вярва в потенциала на българските национали и иска най-вече да види отборно поведение на терена.

"Искам ние да играем като отбор. Идеята е за пред играчите, а тя ще бъде предадена вербално, защото нямаме много време. Вярвам във футболистите, защото ние също имаме доста квалитетни футболисти“, подчерта той.

Рибарски коментира и думите на своя предшественик Александър Димитров за евентуална "прокоба“ над българския футбол. Новият наставник не пожела да търси подобни обяснения, а постави акцент върху отношенията в съблекалнята.

"За прокоба не знам. Но във футбола винаги има една сентенция, че доверието и уважението между играчи и щаб е от решаващо значение. За малкото време това ще бъде един от акцентите. И дано да разберат, че сме екип“, каза Рибарски.

Специалистът подчерта, че ролята на него и помощниците му е да помогнат максимално на футболистите в трудния момент, а за предстоящия двубой завърши с послание за характера, който иска да види от националите:

"Във футбола винаги има доза шанс, но тя е на страната на този, който го търси със сърце.“

След срещата с Исландия България ще се изправи срещу Люксембург на 6 октомври, като по всяка вероятност Рибарски ще води националния тим и в този двубой.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Исландия по футбол #Атанас Рибарски #Национален отбор на България по футбол

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