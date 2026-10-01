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Маркус Гиздол: Много съм развълнуван за тази нова страница

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Чете се за: 00:40 мин.
Български футбол
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Надявам се да се видим съвсем скоро, гласи краткото обръщение на новия треньор на ЦСКА към феновете.

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Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол отправи първите си думи към привържениците на отбора.

Германския специалист подписа договор с клуба до края на сезон 2026/27 с опция за удължаване с 1 година и се очаква да бъде представен официално в началото на другата седмица.

"Здравейте, армейци! Аз съм вашият треньор Маркус. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас! Надявам се да се видим съвсем скоро! Само ЦСКА!", каза Гиздол на мобилното приложение на клуба MyCSKA.

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#ПФК ЦСКА #Маркус Гиздол

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