Маркус Гиздол: Много съм развълнуван за тази нова страница

Надявам се да се видим съвсем скоро, гласи краткото обръщение на новия треньор на ЦСКА към феновете.
Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол отправи първите си думи към привържениците на отбора.
Германския специалист подписа договор с клуба до края на сезон 2026/27 с опция за удължаване с 1 година и се очаква да бъде представен официално в началото на другата седмица.
"Здравейте, армейци! Аз съм вашият треньор Маркус. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас! Надявам се да се видим съвсем скоро! Само ЦСКА!", каза Гиздол на мобилното приложение на клуба MyCSKA.