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Цар Мидас във футболен вариант

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
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Знаете за легендата за Цар Мидас – според древногръцката митология владетелят на Фригия имал способността да превръща всичко, до което се докоснел в злато, а Стефан Георгиев е тук с поредната футболна история.

цар мидас футболен вариант
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Знаете за легендата за Цар Мидас – според древногръцката митология владетелят на Фригия имал способността да превръща всичко, до което се докоснел в злато. Дионис проявил благодарност за добро дело на Мидас и обещал да му изпълни едно желание. Заслепен от меркантилност, царят пожелал да трансформира всичко в злато, което по-късно не се оказало чак толкова фантастична дарба, защото не можел да яде и пие, а дори любимата му дъщеря загубила човешкия си облик при допира на баща й. Толкова за митовете.

Ще кажете – каква връзка има това с футбола? Метафорична, разбира се! Често сме говорили за „златни смени“ – играчи, които се появяват от резервната скамейка и малко след това успяват да отбележат важно попадение. Но има ли такива, които го правят наистина веднага – с първото си отиграване и точно като Мидас превръщат веднага това, до което се докоснат, в злато? Или дори можем да отидем още по-далеч: има ли футболисти, които отбелязват с първото докосване изобщо в професионалната си кариера? Има! За целта ни помагат колегите от Guardian, които се впускат в странно разследване, за да отговорят на горния въпрос.

През 2007 неособено популярният Люк Медли прави професионален дебют за Брадфорд, когато е на 18 години и 2 месеца. В началото на сезона той влиза като резерва срещу закъсалия Рексъм, финиширал в края на кампанията на последното място в последното професионално равнище на английския футбол – Лига 2. Минутата е 76-ата, когато той влиза в игра, за да се докосне до истинската игра. Няма и 120 секунди по-късно отбелязва забележително воле, с което бележи буквално с първото си докоснване до топката в кариерата си. Фантастично!

Но да направим примерите малко по-разпознаваеми. Връщаме се няколко десетилетия назад, годината е 1981. Арсенал играе срещу Панатинайкос в турнира за Купата на УЕФА. Рафаел Мийд влиза от пейката, за да направи своя дебют за „топчиите“, а и да се присъедини към професионалния футбол. Докато публиката все още се чуди кое е това голобрадо момче (не забравяйте, че тогава достъпът до информация все пак не е като днес), Мийд бележи с ... ножичен удар при първото си отиграване, посрещайки великолепно центриране отляво, за да матира гръцкия вратар Констатину. Очевидно това вдъхва достатъчно смелост на Мийд, който само месец по-късно пак е сред голмайсторите при сблъсъка с Манчестър Сити.

Може би най-известният пример отново е свързан с Острова. Намираме се на територията на Висшата лига, класически сблъсък между Ливърпул и Лийдс на Анфийлд, 1998. Мачът е официалният солов дебют на Жерар Улие начело на мърсисайдци, които очакват, че френската революция във футболно отношение ще започне за тях именно от тази среща. Интересното е, че не този дебют обаче остава в историята и пленява заглавията във вестниците. Роби Фаулър открива резултата от дузпа през втората част и всичко изглежда върви по план за домакините, когато от резервната скамейка за тима от Йоркшър се появява младокът Алан Смит. При една контраатака с участието на Хари Кюъл и Джими Флойд Хасълбанк, топката рикошира и пада на пътя на Смит, който до този момент не е се срещал с нея, откакто е получил привилегията да влезе на игрището. Удар с десния крак. 1:1! Алан Смит отбелязва с първото си докосване в професионалния футбол и то пред легендарната трибуна Коп. На всичкото отгоре до края на мача Лийдс бележи още два пъти и си тръгва с трите точки от Ливърпул. А кариерата на Смит се превръща в същинско злато след това докосване, след като първоначално играещият като нападател състезател впоследствие се преквалифицира в дефанзивен халф. Носи фланелката на Манчестър Юнайтед и Нюкасъл, приключвайки с 284 мача във Висшата лига.

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