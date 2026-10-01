Жорже Жезус: Никога един игра не може да ми каже какво да правя

Селекционерът на националния отбор на Португалия - Жорже Жезуш, беше категоричен, че футболистите не могат да влияят на преценката му кой да играе, коментирайки горещата тема в лагера на иберийците "Кристиано Роналдо" след самоволното напускане на звездата на тима преди мача с Дания от Лигата на нациите.

"Никога един играч не може да ми каже какво да правя. Правата на всички са еднакви и равни. Като селекционер из имам отговорността да решавам кого да пусна и кого - не. Няма драма с Роналдо. Планът беше Крис (б. а. - Роналдо) да не играе в първите два мача. В последната среща ми хрумна, че може и да имам нужда от него и той загрява 20 или 30 минути. Няма играч, който да загрява, да не влезе в игра и да е доволен. Дори да се Пеле или Марадона. Но повтарям, че не е имало и няма да има футболист, който да ми каже какво да правя като селекционер. Никога, нула. Аз не работя с един играч, а с 23-ма и вие може да ми задавате въпроси за всеки един от тях. Един въпрос за Роналдо е малко, но три поредни са твърде много. В крайна сметка основната причина да съм пред вас е мачът с Дания", каза Жезуш пред репортерите, които се вълнуваха само около темата с напускането на Кристиано Роналдо и евентуалния край на кариерата му в националния тим.