гана остана без национален селекционер

Португалският треньор на националния отбор на Гана по футбол Кайрош Кейрос подаде оставка едва пет месеца след като пое поста и заради разочароващи резултати.

"Не беше лесно решение, но двете страни се разбраха, че при сегашните обстоятелства най-доброто решение е да сложим край на нашите професионални отношения. Интересите на Гана са над всичко", заяви португалският специалист във видео, публикувано на сайта на федерацията.

Той добавя, че необходимите условия не са били напълно осигурени, а последните представяния на отбора са допринесли за решението.

Това решение идва след домакинската загуба на Гана от Гамбия с 2:4 във вторник в квалификация за Купата на африканските нации през 2027. Тимът на "черните звезди" вече загуби от Кот д'Ивоар миналата седмица с 0:2 а заеме последното място в групата без точка.

73-годишният Кейрос си тръгва с равносметка от една победа, две равенства и четири загуби от седем мача. Португалецът подписа договор през април, като води тима на Световното първенство, където стигна до 1/16-финалите, където отборът бе елиминиран от Колумбия.