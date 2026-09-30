Жорже Жезус: Ако имаме нужда от Роналдо, той ще играе

Кристиано Роналдо може отново да остане извън стартовия състав на Португалия. Това разкри селекционерът Жорже Жезус преди гостуването на Дания в Лигата на нациите.

41-годишният нападател остана на резервната скамейка в предишния двубой срещу Норвегия и не скри недоволството си от решението. По думите на Жезус обаче и срещу датчаните титуляр на върха на атаката може да бъде Гонсало Рамос.

"Днес ще тренираме и ако всичко върви по план, Гонсало Рамос ще играе. Не знам какво ще се случи по време на мача. Кой знае? Ако имаме нужда от Роналдо, той ще играе. Ако не, няма да играе“, заяви Жезус.

Португалия гостува на Дания в четвъртък в двубой от група D на първа дивизия в Лигата на нациите.

Иберийците започнаха кампанията с пълен актив от шест точки, докато датчаните са с три пункта преди срещата.