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ФИФА обвини УЕФА в кампания на дезинформация

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Спорт
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През август УЕФА поиска разрешение от федерален съд в САЩ да получи показания и документи, които да използва срещу Джани Инфантино.

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Снимка: AP Photo
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Световната федерация (ФИФА) обвини европейската футболна централа (УЕФА), че води „кампания за дезинформация“ и се опитва да повлияе на надпреварата за президентския пост и също така призова американски съд да отхвърли искането за предоставяне на доказателства, свързани с противоречивото инвестиционно предложение на Джани Инфантино от това лято.

През август УЕФА поиска разрешение от федерален съд в САЩ да получи показания и документи, които да използва в планирана наказателна жалба в Швейцария срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. Жалбата е свързана с плана, който беше изтеглен по-късно, но пък насочен за прехвърляне на търговските права за Световното първенство към дъщерно дружество, наречено FIFA Forward Enterprise (FFE).

В отговора си от понеделник, ФИФА твърди, че изложението на УЕФА съдържа „множество неверни или подвеждащи твърдения относно ФИФА и Инфантино“.

Без каквито и да било основания УЕФА внушава, че г-н Инфантино се е опитал да извлече лична облага от предложението за FFE“, се посочва в документа на ФИФА, с който Ройтерс разполага. „Както беше обяснено, планът за FFE подлежеше на одобрение както от страна на страните- членки на ФИФА, така и от Съвета на ФИФА, а самата FFE щеше да бъде обект на надзор от двете групи в рамките на самата ФИФА. Твърденията на УЕФА, че Инфантино е нарушил етиката или какъвто и да е принцип на честна работа, са напълно неоснователни“.

УЕФА твърди, че Инфантино е разработил предложението тайно, заедно с малка група съветници и инвеститори, заобикаляйки обичайните процедури за управление на ФИФА и без да се консултира със Съвета на ФИФА, регионалните конфедерации или страните.

В съдебната документация УЕФА посочва, че инвеститорите е трябвало да платят 4,2 милиарда долара за дял във FIFA Forward Enterprise (FFE), с което бизнесът се оценява на около 20 милиарда долара.

УЕФА, било то умишлено или поради непознаване на материята, бърка стойността на собствения капитал със стойността на предприятието“, заявиха от ФИФА. Следващите избори за президент на ФИФА ще се проведат през пролетта на следващата 2027-а година в Мароко, а за момента друг кандидат освен актуалния президент Джани Инфантино няма.

#Световна футболна централа (ФИФА) #Европейска футболна централа (УЕФА) #Джани Инфантино

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