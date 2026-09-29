Зинедин Зидан: Станах част от емоциите на терена

Франция има достатъчно футболисти, за да ротира състава си и да продължава да печели в Лигата на нациите, заяви селекционерът на националния отбор Зинедин Зидан след победата с 1:0 над Белгия. Той бе без суперзвездата си Килиан Мбапе, но Майкъл Олисе го замени по перфектен начин, след като отбеляза победния гол.

Зидан реагира бурно на попадението за французите, изтича по тъч-линията и изрита силно стояща на пътя му топка в радостта си.

"Отнесох се и станах част от емоциите на терена", каза Зидан с усмивка.

"Усетих, че ще опита да дриблира, а той наистина го направи по феноменален начин. После видях как си наглася топката и си казах, че трябва моментално да бие. Може и да ви звуча като някой ненормален, но това няма съществено значение", добави той, цитиран от агенция АП.

Мбапе вече се завърна в Реал Мадрид, след като получи контузия в коляното на левия крак при успеха на французите с 1:0 над Турция в петък. Освен Олисе, Раян Шерки и Усман Дембеле също започнаха мача от пейката и бяха част от деветте промени, които Зидан направи за срещата. Той даде дебюти на Жереми Жаке, Анди Диуф и Лукас Да Куня, а младоците Магнес Алиуш и Естебан Лепол също бяха титуляри.

"Вярвам в моите футболисти. Вярвам в тази група, в този отбор. Всички се разбират много добре и нещата работят. Имаме футболисти от висока класа и не се страхувам от това, което може да се случи. Така или иначе това беше планът ни. Казах си, че имаме 23-ма футболисти на наше разположение и ще използваме всеки един от тях по някое време", каза още Зидан.