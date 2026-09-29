Роберто Манчини: Пред нас е дълъг път

Селекционерът на националния отбор на Италия по футбол Роберто Манчини разкри защо Джакомо Распадори напусна терена на полувремето победата на Италия с 4:1 срещу Турция в турнира на УЕФА Лига на нациите, но подчерта като основна задача тимът му да демонстрира подобен стил и в следващия мач в група А/1 срещу Франция.

За да смени атмосферата на терена, Манчини направи осем промени в състава в сравнение със загубата с 0:2 от Белгия педи четири дни. И това със сигурност се отплати с най-доброто представяне през първото полувреме, което феновете на „адзурите“ са виждали от няколко години, като те поведоха с 3:0 в Бурса рано с голове на Алесандро Бастони, Давиде Фратези и Кайоде. След това с по един разменен гол балансът на силите не се промени и „адзурите“ се поздравиха с убедителен успех.

„Отборът натисна, държа топката, движеше я добре. Распадори направи това, което поискахме, изигра добър мач. Разликата беше като ден и нощ, в сравнение с представянето, което се видя срещу Белгия“.

Стилът с бързи подавания с едно докосване и футболът, който Манчини обещава от завръщането си на пейката, обаче трябва да бъде показан и на 2-и октомври (петък) срещу Франция в Париж.

„Сега трябва да се съсредоточим върху следващия мач, да се опитаме да възстановим силите си. Имаме свежи крака у дома и ще се опитаме да кажем какво имаме в Париж“, обясни Манчини.

Николо Дзаниоло не участва в мача в Бурса поради мускулна контузия, но 10 играчи дори не успяха да пътуват до Турция поради здравословни проблеми, включително Николо Барела, Джанлука Манчини, Диего Копола – всеки един от тях бил титуляр срещу Белгия.

Но пък дебюти имаше за Себастиано Еспозито, Кайоде и Матео Руджери, всички в стартовия състав. „Като се има предвид, че това беше първият им мач, те се справиха добре, така че поздравления за тях“, заключи Манчини.

Франция обаче няма поражение и след като победи Турция на старта, сега мина и през Белгия, стигайки до победата с попадение на Макъл Олисе в 88-ата минута. Манчини също говори пред Sky Sport Italia и даде малко повече информация за подхода си.

„Доволен съм, имахме наистина добър подход на труден терен, който беше разкален. Много се радвам за тези момчета, те го заслужават“, каза още той.

„Сама по себе си тази победа струва колкото загуба от Белгия, тя не означава нищо в генералния ни план за развитието на отбора. Това, което наистина има значение е, че момчетата осъзнаха, че могат да правят добри неща. Пред нас е дълъг път, трябва да се съсредоточим сега за следващия мач. Но генерално съм доволен от играта ни по фланговете, от атаката“, завърши Манчини.