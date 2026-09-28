Франция разплака Белгия в сетния миг

Селекцията на Зинедин Зидан разочарова Белгия с 1:0 в среща от втория кръг в от Група 1 в Лига А, изиграна на стадион "Карл Бодуен" в Брюксел.

В обувките на герой влезе Майкъл Олисе, който отбеляза победния гол за французите. Съставът на Ван Марк Бомел може да съжалява, че не стигна до нещо повече в този мач, тъй като пропусна няколко възможности, но в крайна сметка допусна първа загуба в турнира, както и шесто последователно срещу "петлите".

Това се оказа достатъчно за "сините" да се изкачат на върха в групата с пълен актив от две победи и 6 точки, а белгийците заемат второто място с 3. На 2 октомври (петък) Франция ще домакинства на Италия, докато Белгия ще домакинства на Турция.

Високото темпо се превърна в запазена марка и за двата отбора в дебютните минути. Гостите стигнаха до първа сериозна опасност в 12-та минута, когато Дезире Дуе отправи изстрел, срещнал напречната греда.

5 минути след това отново французите можеха да открият. Дуе намери отлично Естебан Льопол, който засече, но прати топката в ръцете на Сене Ламенс.

Домакините отговориха в 18-та минута. Кевин Де Бройне подаде към Шарле Де Кетеларе, който трябваше само да засече с лекота, но пропусна топката и белгийците се разминаха с гола. Де Бройне напомни за себе си и след това, тъй като се опита да прехвърли Майк Менян с удар от центъра и топката се размина на сантиметри с вратата.

До края на първото полувреме до по-сериозни опасности не се стигна и това бе всичко най-интересно.

Французите стартираха вихрено втората част, а в 52-та минута Дуе опита опасен удар, преминал на сантиметри от вратата. „Петлите“ изпуснаха и минута по-късно. Лукас Да Куня стреля от далечна дистанция, но само гредата го раздели от попадение.

Дуе бе замесен във всичко най-интересно и в 56-та минута, когато Ламенс спаси още един негов шут.

Белгийският отбор показа зъби и стигна до първо сериозно положение в 73-та минута. Доди Лукебакио излезе очи в очи с Менян, но стражът спаси.

Французите все пак имаха последната дума в този мач. Дълга атака, завършила с пас към Майкъл Олисе, предостави възможността на последния да овладее, да се освободи от опеката на двама бранители и да остане за момент непокрит, пращайки топката неспасяемо във вратата на Ламенс.

Домакините имаха своята възможност да извоюват поне точка в добавеното време, но Матиас Фернандес-Пардо не успя да се възползва.