Без победител между Грузия и Украйна в Лигата на нациите

Отборите на Грузия и Украйна завършиха 0:0 в мач от Група 2 на Лига "B" на Лигата на нациите, игран в Тбилиси. Това бе и дебютен мач за новия селекционер на грузинците Рамаз Сванадзе, който замени французина Вили Саньол, задължал се пет години начело на тима и постигнал сериозни успехи, като класирането за финали не Европейско първенство.

Цял мач за Грузия изигра централният защитник на ЦСКА 1948 Лаша Двали. Украинците засега са на първо място в групата с 4 точки от два мача, докато това бе първа точка за грузинците, които са трети за момента.

Тимът на Черна гора надигра Армения с 3:2 при гостуването си в среща от Група 2 на Лига "C". Мачът бе много интересен, като черногорците два пъти повеждаха чрез автогол на Ерик Пилоян и попадение на Никола Кърстович, но домакините два пъти се връщаха в резултата чрез Артур Серобян и Едуард Спертсян. една минута преди края на редовното време Алекса Латкович вкара третия и победен гол за Черна гора. Така черногорците на на първо място в групата с пълен актив от 6 точки след първите два мача. Армения остава засега с успеха срещу Латвия на старта. За черногорците титуляр бе левият бек на ЦСКА 1948 Огниен Гашевич, който остана на терена до 68-ата минута.

Отборите на Латвия и Кипър завършиха 0:0 в мач от същата група. Цял мач за гостите от Кипър игра нападателят на ЦСКА Йоанис Питас, който пропусна едно от най-добрите положения за тима си още в 17-ата минута на срещата. Питас отправи общо четири удара към вратата на домакините. Това бе първа точка и за двата отбора в групата, като те загубиха на старта.