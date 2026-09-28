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Декор се срути върху вратаря на Майорка

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Спорт
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Стражът е бил откаран веднага в болница.

Декор се срути върху вратаря на Майорка
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Вратарят на Майорка Иван Пичу Куеяр преживя ужасяващо начало на седмицата, като в понеделник част от декора в столовата на тренировъчния център на клуба се срути върху него, в резултат на което 42-годишният футболист получи сериозна травма на главата, съобщи Ройтерс.

От клуба съобщиха, че Куеяр е бил откаран в болница след инцидента в спортния център "Антонио Асенсио", известен още като "Сон Бибилони", преди планираната тренировка на отбора под ръководството на треньора Луис Гарсия в подготовка за неделния мач от испанската втора дивизия срещу Жирона.

Въпреки тревогата, предизвикана от инцидента, от Майорка съобщиха, че вратарят се възстановява добре, като лекарите наблюдават състоянието му и изключват по-нататъшни усложнения. "Тази сутрин Иван Пичу Куеяр претърпя сериозна травма на главата, след като се срути голяма конструкция, която беше част от декора в столовата на Ciutat Esportiva", се казва в изявление на клуба. "Играчът е откаран в болница за лечение и ще остане под наблюдение през следващите 24 часа."

Контузията на Куеяр оставя Гарсия с ограничени възможности на вратарския пост, тъй като Лукас Бергстром е на лагер с националния отбор на Финландия, което оставя Арнау Тенас като единствения наличен вратар от първия отбор.

#Иван Пичу Куеяр #ФК Майорка

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