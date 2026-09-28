Призоваха Флорентино Перес в съда за клевета срещу Барселона

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес ще се яви в съда в испанската столица по дело за клевета срещу Барселона, съобщи Marca.

Перес преди това обвини ръководството на каталунците в подкупване на съдии и твърди, че са откраднали множество трофеи от „белия балет“.

Заседанието по делото за клевета ще се проведе на 25 ноември. Барселона настоява Перес да оттегли изявленията си и да публикува опровержение. Ако това не се случи, каталунският клуб възнамерява да продължи съдебното производство.

Барселона в момента има 21 точки и е на първо място в испанската лига. Реал Мадрид (15 точки) е на четвърта позиция.