Делото срещу Ива Михайлова:Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза

Изненадващ допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза белязаха поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани. Случай, за който в БНТ първи ви разказахме още през месец май.

Допълнителният разпит на съдебния медик е по искане на прокурора. Това, което направи впечатление е, че прокурорът направи това искане в съдебна зала в началото на днешното заседание. И се оказа, че медикът вече пътува от Скопие към Кочани. Така, че той очевидно е бил предупреден предварително да дойде.

Това, както и неиззети части от товара, включително лайсни, които са превозвани в пътническото купе и укрити снимки, дават основания да се смята, че има и други укрити доказателства.

Ива Михайлова влезе в съда днес с надежда за справедливост, но и с чувство на реализъм.

Ива Михайлова: "От неуважението и несправедливостта към българите в Р Северна Македония, добре се чувстваме, подговетни сме с малко страх, но всичко ще бъде наред."

Още в началото на заседанието дойде изненада. Прокурорът поиска допълнителен разпит на съдебната лекарка, която, оказа се, вече пътувала от Скопие към Кочани и били необходими още 15 минути, за да пристигне. Пред съда тя обясни, че товарът в автомобила, катастрофирал с колата на Ива няма отношение към травмите, станали причина за смъртта на един от пътниците. Разказа как при катастрофата се е движило тялото на загиналия, но не знае как са се движили другите предмети, превозвани в колата.

Насер Рауфи, адвокат на Ива Михайлова: "Най-учудващото за мен е, че не е видяла физически автомобила, а само от снимковия материал, без да знае за тези лайсни. Запозната е със закона на Нютон, но казва само част от нещата и в полза на обвинението, не отговаря на основни въпроси."

Ива Михайлова твърди, че се укриват доказателства, които са в нейна полза.

Ива Михайлова: "Имам една снимка, която искам да ви покажа, тя е от самата катастрофа, 20 минути след ПТП. Има лайсни, които са между седалките - започвайки от предните и приключвайки отзад и това днес се прикрива. Вещото лице и прокурора." Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Автомобилът е бил пълен със строителни материали, които материали вещото лице първо не беше обсъдило в своята медицинска експертиза и на второ място не можа да даде обоснован отговор допринесли ли са те за смъртта на пътника отзад и за тежките наранявания, които са били на шофьора."

Автотехническият експерт на обвинението заяви, че не е измервал нито ширината, нито дължината на следите, оставени от катастрофиралите коли, както и тежестта на двата автомобила. В съдебната зала отново присъстваха депутатите от България.

Бойко Младенов, депутат от "Прогресивна България": "Моето мнение е такова, че всичко, което изнася в момента обвинението за мен е скалъпено. Снимките, които видях, които ми бяха показани недвусмислено показват, че ударът е станал на платното на Ива Михайлова, на снимиките освен това, видях ясно лайсните, които сега медицинската експертиза твърди, че те нямат всъщност заслуга за смъртта на возещия се вътре, единствения смъртен случай."

Георг Георгиев, депутат от ГЕРБ: "Това, което виждаме, е новото старо, всъщност е отказът Ива да се прибере в България и да се лекува въпреки нейното влошаващо се здравословно състояние, което демонстрира вече една тенденциозност предвид и това, че няколко пъти вече тя е била обект на подобен отказ. Тя няма нищо общо с наказателното дело в крайна сметка."

Елисавета Белобрадова, депутат от "Демократична България": "Единственото, което трябва да кажем, е че трябва при всички случаи да подкрепим Ива с всичко, което можем, да говорим с всички европейски институции, да се обърнем към македонските власти, да им кажем, че човешките права са неизменна част от стремежа от това да бъдеш част от Европа."

А заради отказите да се разреши на Ива Михайлова лечение в чужбина, адвокатите й внасят жалба в съда в Страсбург.

БНТ разполага с автотехническите скици, които възстановяват начина на удара. На тях ясно се вижда, че според международната автотехническа експертиза, не Ива Михайлова, а другият автомобил е навлязал с около 40-50 см в нейното платно за движение, и е причина за удара, от който се е получила катастрофата. Това подкрепя и двете експертизи, правени по поръчка на адвокатите на Ива, тук в РСМ, но противоречи на тезата на обвинението.

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