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Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата

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Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев коментира в предаването „Още от деня“ мисията на Международния валутен фонд у нас, инфлацията, цените на горивата и мерките на правителството. А какви оценки очаква България да получи от МВФ на фона на инфлацията Пулев заяви, че очаква „конструктивна и балансирана позиция“.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: „Смятам, че както винаги ще получим една конструктивна, балансирана позиция. Разглеждали сме основните коментари и приоритети на европейските ни партньори. Знаем от тях, че ние стоим много добре и сме позиционирани отлично пред европейския елит и пред управляващите на различните основни агенции и функции в Европа.“

По думите му европейските партньори са запознати с наследените от правителството проблеми, но в същото време виждат възможност България да заеме по-централно място в икономическите и финансовите политики на Европа.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: „Аз съм имал привилегията да присъствам с министър-председателя на редица подобни срещи в Европа. Там получаваме едно и също послание. Да, знае се за тежкото наследство. Да, правят се проверки, които са свързани със стандартни финансови и други рамки. Но виждат един златен прозорец от възможности в момента с едно реформистко, активно правителство и с едно пълно мнозинство в парламента. Българската държава да стане в центъра на всички икономически и финансови политики на Европа, да не бъде в периферията.“

Пулев коментира и споменаването на българския министър-председател в реч на председателя на Европейската комисия, като определи това като политическо послание за подкрепа.

„Само него цитира от всички останали лидери в речта си, което е много голяма рядкост. Всяко споменаване на лидерите в една такава реч, на едно такова високо ниво, никога не е случайно. Това е ясно политическо послание за подкрепа“, заяви той.

На въпрос за високите цени и ефекта от предприетите мерки Пулев посочи, че България е изправена пред необходимостта да търси местни решения на проблеми, които имат глобален характер.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: „Първо, ние имаме нелеката задача да търсим локални решения на глобални проблеми. Цялата индустрия в световен мащаб е разкъсвана от геополитически шокове. Има процеси, които не можем ние да контролираме и да им влияем. Има скок на цените навсякъде в глобален мащаб. Ние правим всичко възможно да имаме един специализиран експертен поглед и да създадем цял набор от социални и други форми на подкрепа към най-уязвимите сектори на българското население.“

Според вицепремиера държавната подкрепа трябва да обхваща както домакинствата, така и ключовите за икономиката отрасли.

„Държавата е плътно до хората, до домакинствата, плътно до структуроопределящите сектори на индустрията. Защото, ако те не работят ефективно, реално създават инфлация, която като един порочен кръг завърта колелото и имаме вече тогава и местна неефективност“, заяви Пулев.

Той акцентира и върху цените на горивата, като отдаде постигнатото според него както на действията на правителството, така и на работата на особения търговски управител.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: „Към момента - и това са фактите – имаме най-ниските цени на горивата в Европейския съюз. Защо това не ми дава повод да се усмихна тук при вас? Защото това е половин победа. Благодарих на правителството за своевременните мерки. Благодарих на особения търговски управител за това, че имаме най-ниските цени на горивата. Но ние влизаме в тази кризисна ситуация с най-ниските доходи, с най-ниската покупателна способност.“

В края на тази част от разговора Пулев отправи политически критики към Бойко Борисов, предишните му кабинети и участниците в т.нар. „сглобка“.

Вижте целия разговор във видеото

#най-ниски цени #Александър Пулев #горива #ЕС

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