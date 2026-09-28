Овладян е пожарът край Сливен

Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, която е в непосредствена близост до село Сотиря. Силният вятър в региона подпомогна разрастването на пожара и това наложи включването на системата за предупреждение BG-ALERT.

В борбата с огъня участваха осем екипа на пожарната от Сливен, Ямбол и Нова Загора. Една обитаема вила е частично пострадала от пожара, но в нея не е имало хора. В друга вила, в която е имало складирана слама, е изгоряла само сламата.

Няма пострадали хора. Причините за пожара се разследват.