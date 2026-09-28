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Петима души са обвинени за данъчни престъпления в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Петима души са обвинени за данъчни престъпления в Пловдив
Снимка: БТА
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Петима души – четирима мъже и една жена – са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари в Пловдив. По данни на прокуратурата групата е действала от края на 2023 г. до 24 септември тази година.

Обвиняемите са роднини и от години са търгували със златни и сребърни бижута, както и с инвестиционно злато. Продажбите са извършвани в златарско ателие в Пловдив.

Според разследването за голяма част от продадените изделия не са издавани счетоводни документи. Плащанията са били извършвани в брой, а получените приходи не са били декларирани. При някои сделки са били използвани и данните на трети лица, за да се избегнат банкови преводи и осчетоводяване на сумите.

Разследващите твърдят, че по този начин е бил натрупан значителен финансов ресурс. Част от парите били използвани за закупуване на нови изделия от благородни метали, луксозни автомобили и недвижими имоти. Сред инвестициите е и изграждането на хотел в Пловдив.

На 24 септември служители на ГДБОП са провели специализирана операция под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. Извършени са 21 претърсвания на адреси, автомобили и лица.

Иззети са четири автомобила от висок клас, около 150 000 евро в брой, близо 10 килограма златни накити и инвестиционно злато, както и документи за недвижими имоти.

На петимата обвиняеми са определени парични гаранции от 10 000 до 20 000 евро. Разследването продължава.

#пране на пари #данъчни престъпления #Пловдив

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