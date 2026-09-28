БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Чете се за: 03:57 мин.
Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Чете се за: 00:57 мин.
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новият ферибот в Белослав ще заработи в началото на март

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Корпусът на новия ферибот, който ще осигурява по-бърза, удобна и сигурна връзка между двата бряга на Варненско – Белославското езеро в Белослав, вече е на вода.

Проектът се реализира с подкрепата на държавата.

Новият ферибот е предназначен за превоз на пътници, леки и товарни автомобили.

Има още работа преди да влезе в експлоатация и преди жителите на Белослав и не само те, и всички, които желаят да се качат на ферибот, ще имат възможност да го направят. За сега все още ще се движи стария ферибот се движи в Белослав.

Диан Иванов, кмет на Белослав: "Фериботът е на малко повече от ден вече на вода. Имахме церемония, която стартира в петък. От събота фериботът вече е на вода. От тук нататък предстои дооборудването му, поставяне на отстройката, където ще бъде мостикът."

За да бъде докарано новото съоръжение, което тези 300 тона, са били нужни два дни. Той е стигнал дотам с помощта на няколко автоплатформи, след което се е наложило два крана да го отлепят от земята едва на 100 мм.

"След което вече започна спускането. Това трябваше около 4-6 часа, много бавен процес. Защото това е много тежка платформа и всяко едно отклонение техническо било много по-бързо за автоплата. Голяма е платформата, всички сме в очакване, че тук ще се събират по-много автомобили, отколкото се събира в стария ферри бот, който е сега действащият. Тази платформа трябва да побира минимум 40 автомобила, старата побира 20. Двигателите, съответно, са по-мощни, по-екологични и по-икономични. Разговорно казано, може би трябва да направим икономия някъде около 40%. Което не е малко."

Новият ферибот се очаква да влезе в пълна експлоатация в началото на март. Съоръжението е било проектиран специално за Белослав:

"То е пилотен проект, няма друг такъв в света. Ще се върна назад, фериботът, който сега е изпълняван тази функция, е втори или трети. Като предходните два са били абсолютно идентични, т.е. проектът е доста морално остарял като функционалност. За него вече не се произвежда части. Ако този ферибот не тръгне или няма с какво да го заменим, на стария трябва да му се променят доста технически възлите и агрегатите, които сега функционират, което ще е равно на половината сума от новия ферибот, което е немислимо. Ще го сравня така, както и в предишни ваши предавания, все едно да се мъчим да направим 50-годишна кола към днешните стандарти."

Тепърва ще се решава какво ще се случи с излезлия от експлоатация ферибот.

Вижте още в прякото включване на Силвия Русенова

#на вода #път между Варна и Белослав #корпус #ферибот

Последвайте ни

ТОП 24

За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
1
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
2
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
3
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
5
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата "Феърфорд"?
6
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
6
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия

Още от: Регионални

Край на хартиените фактури за вода в София от 19 октомври
Край на хартиените фактури за вода в София от 19 октомври
Арести и катастрофа след 35-километрова гонка с полицията в Бургас Арести и катастрофа след 35-километрова гонка с полицията в Бургас
Чете се за: 03:17 мин.
Овладян е пожарът край Сливен Овладян е пожарът край Сливен
Чете се за: 00:47 мин.
Протест пред Съдебната палата в подкрепа на семействата на загиналите в "Петрохан-Околчица" Протест пред Съдебната палата в подкрепа на семействата на загиналите в "Петрохан-Околчица"
Чете се за: 01:35 мин.
Петима души са обвинени за данъчни престъпления в Пловдив Петима души са обвинени за данъчни престъпления в Пловдив
Чете се за: 01:47 мин.
Пирин без пожари: Младежи организират бягане с кауза в Благоевград Пирин без пожари: Младежи организират бягане с кауза в Благоевград
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Излизане извън правомощията и застъпване на политически тези - Гълъб Донев разкритикува изявление на управителя на БНБ Излизане извън правомощията и застъпване на политически тези - Гълъб Донев разкритикува изявление на управителя на БНБ
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Димитър Радев: Представянето на професионална оценка за последиците от решения за финансовата система не е участие в политическия процес Димитър Радев: Представянето на професионална оценка за последиците от решения за финансовата система не е участие в политическия процес
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Министър Абровски от Брюксел: България настоява за специална...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ