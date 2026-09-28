Новият ферибот в Белослав ще заработи в началото на март

Корпусът на новия ферибот, който ще осигурява по-бърза, удобна и сигурна връзка между двата бряга на Варненско – Белославското езеро в Белослав, вече е на вода.

Проектът се реализира с подкрепата на държавата.

Новият ферибот е предназначен за превоз на пътници, леки и товарни автомобили.

Има още работа преди да влезе в експлоатация и преди жителите на Белослав и не само те, и всички, които желаят да се качат на ферибот, ще имат възможност да го направят. За сега все още ще се движи стария ферибот се движи в Белослав.

Диан Иванов, кмет на Белослав: "Фериботът е на малко повече от ден вече на вода. Имахме церемония, която стартира в петък. От събота фериботът вече е на вода. От тук нататък предстои дооборудването му, поставяне на отстройката, където ще бъде мостикът."

За да бъде докарано новото съоръжение, което тези 300 тона, са били нужни два дни. Той е стигнал дотам с помощта на няколко автоплатформи, след което се е наложило два крана да го отлепят от земята едва на 100 мм.

"След което вече започна спускането. Това трябваше около 4-6 часа, много бавен процес. Защото това е много тежка платформа и всяко едно отклонение техническо било много по-бързо за автоплата. Голяма е платформата, всички сме в очакване, че тук ще се събират по-много автомобили, отколкото се събира в стария ферри бот, който е сега действащият. Тази платформа трябва да побира минимум 40 автомобила, старата побира 20. Двигателите, съответно, са по-мощни, по-екологични и по-икономични. Разговорно казано, може би трябва да направим икономия някъде около 40%. Което не е малко."

Новият ферибот се очаква да влезе в пълна експлоатация в началото на март. Съоръжението е било проектиран специално за Белослав:

"То е пилотен проект, няма друг такъв в света. Ще се върна назад, фериботът, който сега е изпълняван тази функция, е втори или трети. Като предходните два са били абсолютно идентични, т.е. проектът е доста морално остарял като функционалност. За него вече не се произвежда части. Ако този ферибот не тръгне или няма с какво да го заменим, на стария трябва да му се променят доста технически възлите и агрегатите, които сега функционират, което ще е равно на половината сума от новия ферибот, което е немислимо. Ще го сравня така, както и в предишни ваши предавания, все едно да се мъчим да направим 50-годишна кола към днешните стандарти."

Тепърва ще се решава какво ще се случи с излезлия от експлоатация ферибот.

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