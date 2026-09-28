"При нас идват най-тежките случаи": Недостиг на кръв в "Пирогов"

Недостиг на кръв в „Пирогов“. Най-голямата спешна болница в България трудно намира кръв за пациенти в критично състояние и организира кръводарителска акция за втори път тази година.

Заради хроничния недостиг най-голямата спешна болница търси кръв от центровете във ВМА, Пловдив и Стара Загора.

д-р Евгения Шурлиева, началник на лаборатория по трансфузионна хематология, УМБАЛСМ „Пирогов“: „При нас идват най-тежките случаи. Много често има травми, много често тежки оперативни интервенции. Всичко това трябва да се подсигурява с кръвни продукти. И наистина нуждата е ежедневна. Ежедневно може да има до 30 човека, които да са дарили за пациенти в „Пирогов“. Понякога и повече.“

Бележките за кръводаряване, които болниците искат от близките преди операция, не са задължителни, но доброволните дарители у нас са малко.

д-р Евгения Шурлиева, началник на лаборатория по трансфузионна хематология, УМБАЛСМ „Пирогов“: „Не е лошо пациентите да казват на своите близки, че е подходящо да се дари кръв за тях, защото тази кръв няма откъде да дойде. Няма нищо страшно и ужасно в това да дариш кръв. Напротив, ще помогнеш на трима души, които ще са ти благодарни, нищо че не знаят кой си.“

Болницата за втори път тази година организира кампания за кръводаряване.

д-р Валентин Димитров, директор на УМБАЛСМ „Пирогов“: „Кръвта и биопродуктите не могат да бъдат произведени в нито една фабрика. Те се произвеждат от нашето тяло. Единственият шанс да бъдат набавени е чрез кръводаряване. Хората, когато имат нужда от кръв, единственото място, откъдето може да бъде взета тази кръв, е от кръвните центрове и трябва да бъде дарена. Това е гаранция, че ще бъде помогнато на някого.“

В акцията се включват предимно служители на „Пирогов“, но има и доброволци. Като Любен Петров, който дарява кръв за втори път тази година.

Любен Петров, кръводарител: „Защото има голяма липса на кръв. А тя спасява живот. И затова трябва повече хора да даряват, за да има достатъчно. Полезно е за здравето и съм удовлетворен от това, че съм помогнал.“

Всеки желаещ може да дари кръв в „Пирогов“ и утре от 9.00 до 13.00 часа.