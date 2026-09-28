БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Чете се за: 00:45 мин.
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"При нас идват най-тежките случаи": Недостиг на кръв в "Пирогов"

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Недостиг на кръв в „Пирогов“. Най-голямата спешна болница в България трудно намира кръв за пациенти в критично състояние и организира кръводарителска акция за втори път тази година.

Заради хроничния недостиг най-голямата спешна болница търси кръв от центровете във ВМА, Пловдив и Стара Загора.

д-р Евгения Шурлиева, началник на лаборатория по трансфузионна хематология, УМБАЛСМ „Пирогов“: „При нас идват най-тежките случаи. Много често има травми, много често тежки оперативни интервенции. Всичко това трябва да се подсигурява с кръвни продукти. И наистина нуждата е ежедневна. Ежедневно може да има до 30 човека, които да са дарили за пациенти в „Пирогов“. Понякога и повече.“

Бележките за кръводаряване, които болниците искат от близките преди операция, не са задължителни, но доброволните дарители у нас са малко.

д-р Евгения Шурлиева, началник на лаборатория по трансфузионна хематология, УМБАЛСМ „Пирогов“: „Не е лошо пациентите да казват на своите близки, че е подходящо да се дари кръв за тях, защото тази кръв няма откъде да дойде. Няма нищо страшно и ужасно в това да дариш кръв. Напротив, ще помогнеш на трима души, които ще са ти благодарни, нищо че не знаят кой си.“

Болницата за втори път тази година организира кампания за кръводаряване.

д-р Валентин Димитров, директор на УМБАЛСМ „Пирогов“: „Кръвта и биопродуктите не могат да бъдат произведени в нито една фабрика. Те се произвеждат от нашето тяло. Единственият шанс да бъдат набавени е чрез кръводаряване. Хората, когато имат нужда от кръв, единственото място, откъдето може да бъде взета тази кръв, е от кръвните центрове и трябва да бъде дарена. Това е гаранция, че ще бъде помогнато на някого.“

В акцията се включват предимно служители на „Пирогов“, но има и доброволци. Като Любен Петров, който дарява кръв за втори път тази година.

Любен Петров, кръводарител: „Защото има голяма липса на кръв. А тя спасява живот. И затова трябва повече хора да даряват, за да има достатъчно. Полезно е за здравето и съм удовлетворен от това, че съм помогнал.“

Всеки желаещ може да дари кръв в „Пирогов“ и утре от 9.00 до 13.00 часа.

# „Пирогов“ #недостиг #акция #кръводаряване #кръв

Последвайте ни

ТОП 24

За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
1
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
2
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
3
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
5
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата "Феърфорд"?
6
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Здраве

Световният ден на сърцето: Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ на 1 и 2 октомври
Световният ден на сърцето: Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ на 1 и 2 октомври
В "Пирогов" започва акция по кръводаряване В "Пирогов" започва акция по кръводаряване
Чете се за: 01:52 мин.
Блестяща идея: Българин е в екипа, разработил машина, която открива фалшиви лекарства Блестяща идея: Българин е в екипа, разработил машина, която открива фалшиви лекарства
Чете се за: 03:00 мин.
Безплатни очни прегледи в Исул по повод Световния ден на ретината Безплатни очни прегледи в Исул по повод Световния ден на ретината
Чете се за: 03:40 мин.
Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за есента Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за есента
7626
Чете се за: 04:20 мин.
Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната програма стартира от 1 октомври Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната програма стартира от 1 октомври
6217
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Министър Абровски от Брюксел: България настоява за специална подкрепа за маслодайната роза Министър Абровски от Брюксел: България настоява за специална подкрепа за маслодайната роза
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр,...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Слънце и дъжд в следобедните часове
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ