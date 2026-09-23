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Безплатни очни прегледи в Исул по повод Световния ден на ретината

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Безплатни очни прегледи в Исул по повод Световния ден на ретината
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Безплатни очни прегледи за пациенти с макулна дегенерация и диабетна ретинопатия, по повод Световния ден на ретината, организира Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Прегледите ще се провеждат в Клиниката по очни болести (основна сграда, ет. 2) от 12:00 до 14 часа в следните дни:

  • 24 септември (четвъртък)
  • 25 септември (петък)
  • 28 септември (понеделник)
  • 29 септември (вторник)
  • 30 септември (сряда)

Задължително е предварително записване на тел. 02/9432 262 (между 13:00 и 15:00 часа).

При прегледите ще бъде направено на пациентите безплатно изследване с най-новия диагностичен апарат, който беше предоставен на Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ от МУ – София - оптичен кохерентен томограф-ангио (ангио-ОСТ).

Прегледите ще бъдат извършвани от двата от най-опитните специалисти на клиниката в областта на заболяванията на ретината: д-р Мая Карагеоргиева, FEBO и д-р Наталия Боцевска.

По време на кампанията рецепти за очила не се предвижда да се изписват. При необходимост от по-подробен очен преглед, измерване на очното налягане, флуоресцеинова ангиография, ехография или друго специализирано изследване, пациентите може да бъдат хоспитализиран по клинична пътека и тези изследвания ще им бъдат направени безплатно, уточняват от клиниката.

Ангио-ОСТ е един от най-съвременните неинвазивни методи за изследване на съдовете на ретината и хориоидеята. За разлика от класическата ангиография, при Ангио-ОСТ не се поставя венозно контрастно вещество, изследването е бързо, безболезнено и може да се повтаря често при проследяване на състоянието на пациента.


Апаратът използва светлинен сигнал и чрез много бързи последователни сканирания регистрира движението на еритроцитите в кръвта в най-малките съдове. Така лекарите могат да визуализират патологичните новообразувани съдове при влажната форма на макулна дегенерация и да проследяват ефекта от лечението.


Методът е ценен също при диабетна ретинопатия, съдови оклузии, патологична миопия и някои възпалителни заболявания.

Сред най-разпространените заболявания, свързани с ретината, са: макулната дегенерация (наследствена или свързана с възрастта), диабетна ретинопатия и
отлепване на ретината.

Свързаната с възрастта макулна дегенерация е водещата причина за загуба на зрение в развития свят. Тя е основната причина за слепота при хора над 50-годишна възраст след катарактата и глаукомата. Над 70-годишна възраст всеки пети човек има някаква форма на макулна дегенерация.

Диабетната ретинопатия е усложнение на захарния диабет, което уврежда кръвоносните съдове на ретината в задната част на окото. Заболяването е водеща причина за загубата на зрение в трудоспособна възраст.
Наследствените дегенерации на ретината пък са сред водещите причини за слепота сред децата и младите хора в Европа (и в България).

Около 450 000 човека у нас страдат от диабетна ретинопатия и макулна дегенерация, свързана с възрастта.

#Световен ден на ретината #ИСУЛ #Безплатни прегледи

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