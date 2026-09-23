Петър Волгин: Основният ни съперник е статуквото

Решението кои да бъдат кандидатите за президент и вицепрезидент беше свързано с допитване не само сред членове и симпатизанти, а и всички, които искат да участват. Всъщност мисля, че до миналия четвъртък тези резултати бяха готови. Това проучване се случва, благодарение на местните структури на "Възраждане". Просто там се нагърбиха с тази задача да направят тази анкета. И в крайна сметка получихме този резултат, който виждате, това заяви в "Денят започва" Петър Волгин - кандидат за вицепрезидент на "Възраждане".

Той поясни, че е имало най-различни имена, включително хора, които не са част от "Възраждане". Било е оставено на хората да преценят кой е най-подходящ за кандидат президент и вицепрезидент, поясни той.

За мен е важно, че се получи този резултат, но още по-важно е, че според мен една партия, ако тя е сериозна, ако вярва в себе си, тя ще издигне своя лидер. Аз не приемам това с инициативните комитети. Звучи ми леко лицемерно, звучи ми като бягане от отговорност, защото какво значи кандидат от инициативен комитет, подкрепен от някоя партия. Ако спечели кандидатът партията ще каже - "ето, нашият кандидат - ура! Вижте колко сме добри". Ако загуби "ооо, не. Ние нямаме нищо общо с този кандидат".

Според него "Възраждане" е постъпил максимално честно, ярко и откровено с избирателите си. По думите му трябва лидерът да излезе и да се нагърби с тази отговорност.

Ние разчитаме на всички хора, които искат България да бъде независима, самостоятелна при вземане на решенията, които я засягат. Те държат на всички институции да имат смелостта да бъдат достатъчно силни, активни в международен план и да могат да отстояват българския интерес.

Според него една от основните критики през годините към управляващите е, че не се достатъчно самостоятелни в международен план - "вие се съгласявате с всичко, което ви кажат". И според него е нормално хората да искат много по-самостоятелна политика, зад което застава и той.

Костадин Костадинов е най-добрият вариант за президент, заяви Петър Волгин.

Искам да съм вицепрезидент, защото мисля, че това е една изключително голяма отговорност и това е много важно като начин да се променят нещата в България, защото когато човек е евродепутат, да това е много важно, но това има съвсем друг смисъл и тази работа е много съществена. Но когато работиш в президентството това е съвсем друг тип отговорност и не по-малко важна.

Петър Волгин е на мнение, че позициите на партия "Възраждане" са достатъчно ясни, както и това, че Костадин Костадинов "няма нужда от някакви допълнителни реклами", затова смята, че времето от един месец за кампания е достатъчно.

Основният ни съперник, уточни Волгин, е това, което наричаме статукво.

Т.е. желание да си караме по старому, да слушаме това, което ни казват да правим, желание да се скатаваме, желание да сме винаги съгласни със силните на деня на международен план. Това е и основният проблем на България, че винаги сме съгласни. И винаги искаме да се изкараме по-католици от папата.

Всички са опоненти.

И кандидатпрезидентската двойка с Илияна Йотова и господата Гюров и Кандев. Да, те са евроатлантици, глобалисти. Едните са по-срамежливи като г-жа Йотова, другите са по-така откровено еднопланови. Но те са това - те искат България да бъде част от този механизъм на съгласието. Ние не искаме да бъдем от механизма на съгласието, ние искаме да променяме.

Ние сме срещу тези, които искат нещата да продължават така. Ние предлагаме, каза той, "най-добрия път за България".

Аз казвам, че най-важното в тези избори е България да определи своята посока. Не толкова кой точно ще стане президент. България да направи така, че да върви смело напред. А това може да стане само, ако г-н Костадинов бъде избран за президент. Той не се страхува да прави и говори неща, които са в разрез с това, което наричаме статукво.

Петър Волгин беше категоричен, че президентът трябва да има много повече правомощия - да има законодателни инициативи, да има право да свиква референдум, да има по-важна роля в назначаването на правителството.

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